Невизуальная доступность

Узнали, как и для чего в Нижнем готовят незрячих it-специалистов.
Прошлой осенью в ННГУ совместно с центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» запустили курс «Тестирование невизуальной доступности Интернет-ресурсов» для подготовки незрячих тестировщиков. Он для тех, кто уже умеет пользоваться компьютерами и смартфонами со скринридерами (программа, которая преобразует текст на экране в речь или тактильные символы на специальном устройстве для незрячих – дисплее Брайля).
Марина Рощина
замдиректора центра «Камерата», руководитель тифлоинформационного центра ННГУ
Незрячий тестировщик проверяет пользовательские сценарии – может ли незрячий пользователь, работающий с программой экранного доступа, получить от сайта ту же пользу, что и пользователь с нормальным зрением, – найти и прочитать имеющуюся на сайте информацию, воспользоваться реализованным на нем функционалом (например, выбрать и оплатить покупки). Пожалуй, одной из самых распространенных причин недоступности являются неподписанные элементы управления (кнопка или ссылка просто нарисована, а текста на ней нет и т. п.). Другой довольно распространенный источник недоступности – невозможность выполнить действие с клавиатуры (ведь незрячие работают без мышки). Встречая такого рода трудности, незрячий тестировщик может заглянуть в код веб-страницы, чтобы понять, в чем тут дело, и дать более развернутое объяснение – не просто сказать, что есть вот такое нарушение, а указать, из-за чего оно возникло, и предложить вариант устранения проблемы.
В 1999-м в ННГУ создали первый в России Тифлоинформационный центр. С 2021 года его специалисты обучили цифровой грамотности более тысячи незрячих людей (форматировать документы в Word, распознавать текст с помощью смартфона, например). Здесь получают не конкретную профессию, а навык работы с компьютером, что в свою очередь, является необходимой базой для многих профессий.
Теоретически обучаться могут и те, у кого нет проблем со зрением, но на практике это случается очень редко, поскольку видящему неизвестно то, что для незрячего – повседневный опыт. Курс уже прошли 29 человек из 20 регионов России. Освоив теорию, выпускники стажировались в ИТ-командах государственных и коммерческих проектов (они работали с федеральными и региональными органами власти, информационными компаниями, банками).
Марина Рощина
замдиректора центра «Камерата», руководитель тифлоинформационного центра ННГУ
Рынок услуг по тестированию невизуальной доступности пока только формируется. Сейчас работающих на постоянной основе незрячих тестировщиков довольно немного. В основном они есть в крупных коммерческих компаниях, разделяющих и поддерживающих инклюзию (Яндекс, Сбер, ВК и др.). Огромное количество государственных сайтов нуждаются в аудите и обеспечении невизуальной доступности (это требование в РФ существует уже 2 года!): органов власти, учреждений образования, здравоохранения и т.д. И поскольку вникнуть в особенности невизуального доступа не пользующемуся им человеку довольно трудно, здесь целесообразно использовать незрячих тестировщиков.
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