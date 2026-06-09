Невизуальная доступность

замдиректора центра «Камерата», руководитель тифлоинформационного центра ННГУ

Незрячий тестировщик проверяет пользовательские сценарии – может ли незрячий пользователь, работающий с программой экранного доступа, получить от сайта ту же пользу, что и пользователь с нормальным зрением, – найти и прочитать имеющуюся на сайте информацию, воспользоваться реализованным на нем функционалом (например, выбрать и оплатить покупки). Пожалуй, одной из самых распространенных причин недоступности являются неподписанные элементы управления (кнопка или ссылка просто нарисована, а текста на ней нет и т. п.). Другой довольно распространенный источник недоступности – невозможность выполнить действие с клавиатуры (ведь незрячие работают без мышки). Встречая такого рода трудности, незрячий тестировщик может заглянуть в код веб-страницы, чтобы понять, в чем тут дело, и дать более развернутое объяснение – не просто сказать, что есть вот такое нарушение, а указать, из-за чего оно возникло, и предложить вариант устранения проблемы.