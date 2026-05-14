Нижегородские ученые запатентовали уникальный метод восстановления пациентов при травмах мозга с помощью водорода

автор исследования, доктор биологических наук, завкафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины ННГУ

Молекулярный водород – легкий, быстрый и удивительно многоликий газ. И способов доставить его в организм существует несколько: ингаляции, питье воды, насыщенной водородом, внутрибрюшинные и внутривенные инъекции в модельных системах. Каждый способ доставки имеет свои уникальные преимущества, и чтобы понять, какой способ подходит лучше при черепно-мозговой травме, нужны дополнительные исследования. Мы знаем, что он помогает. Но вопрос «как именно, на каком уровне, в какой дозе и в какой момент?» все еще требует ответа. Но самое важное – что молекулярный водород дает. Он действует системно, по нескольким механизмам, защищая мозг от вторичных повреждений, которые часто становятся главной причиной тяжелых последствий травмы.