Нижегородские ученые запатентовали уникальный метод восстановления пациентов при травмах мозга с помощью водорода

Еще эксперименты показывают, что есть перспективы использования его в лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера!!
Воздействие молекулярного водорода на организм несколько лет исследуют ученые из ННГУ и кардиоцентра. Институт биологии и биомедицины Университета Лобачевского уже запатентовал технологию применения газа при черепно-мозговой травме (ЧМТ).
Травмы головы приводят к развитию кислородной недостаточности и окислительного стресса: клетки мозга повреждаются и разрушаются, а патологический процесс распространяется, затрагивая различные органы и системы организма. Молекулярный водород (безопасный и нетоксичный) тормозит окисление и не дает агрессивным молекулам повреждать эритроциты (эти клетки отвечают за доставку кислорода). Чтобы стать обычной процедурой в больницах, разработка должна пройти ряд доклинических исследований.
Анна Дерюгина
автор исследования, доктор биологических наук, завкафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины ННГУ
Молекулярный водород – легкий, быстрый и удивительно многоликий газ. И способов доставить его в организм существует несколько: ингаляции, питье воды, насыщенной водородом, внутрибрюшинные и внутривенные инъекции в модельных системах. Каждый способ доставки имеет свои уникальные преимущества, и чтобы понять, какой способ подходит лучше при черепно-мозговой травме, нужны дополнительные исследования. Мы знаем, что он помогает. Но вопрос «как именно, на каком уровне, в какой дозе и в какой момент?» все еще требует ответа. Но самое важное – что молекулярный водород дает. Он действует системно, по нескольким механизмам, защищая мозг от вторичных повреждений, которые часто становятся главной причиной тяжелых последствий травмы.
Потенциально молекулярный водород можно будет использовать для лечения различных патологий и посттравматических осложнений. Например, при болезни Паркинсона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, ученые по всему миру изучают защитное действие молекулярного водорода при сердечно-сосудистых заболеваниях, гематологических нарушениях, сепсисе, сахарном диабете, воспалении кишечника, почек и печени.
