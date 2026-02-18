Команда ученых из ПИМУ проводит первое в мире исследование нового метода коррекции заикания

Сейчас ученые заняты определением, для какой подгруппы детей с заиканием метод будет наиболее эффективным (мозг испытуемых обследуют с помощью МРТ и ЭЭГ, проводят нейропсихологическое, психопатологическое, логопедическое обследования) и активно приглашают новых участников.

Методика сама по себе не новая. Это распространенная технология в неврологии и психиатрии, однако прежде ее никогда не использовали при детском заикании (ученые ПИМУ публикуют первые в мире клинические данные на эту тему!):