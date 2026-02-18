Команда ученых из ПИМУ проводит первое в мире исследование нового метода коррекции заикания

«Разработка технологии коррекции заикания у детей с помощью нейронавигационной ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) мозга» (официальное название проекта Приволжского медуниверситета) началась в прошлом году. Цель – найти наиболее эффективный способ лечения заикания у детей в возрасте 6-10 лет. Его суть – в воздействии магнитными импульсами на 2 зоны мозга: зону Брока – область в левом полушарии, отвечающую за двигательный компонент речи, и дополнительную моторную область (SMA), обеспечивающую инициацию и плавность движений, в том числе речевых.
«Это два разных инструмента воздействия на различные звенья речевой сети», – отмечают ученые и уверяют, что «разработка может изменить жизнь тысяч российских семей». Эффективность исследуемого метода проверяют с помощью специального инструмента и эксперта-логопеда.
Татьяна Жиляева
врач-психиатр, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории нейрокогнитивных исследований ПИМУ
После полного курса терапии у 13 из 25 детей отмечено улучшение беглости речи, у трех пациентов – снижение тяжести заикания более чем в два раза от первоначального уровня. В ходе сеанса мы «перезагружаем» работу нейрональных сетей. Метод не требует операций и полностью безболезненный – дети хорошо переносят процедуры, побочные эффекты (легкая головная боль, повышенная активность) редки и быстро проходят. Особенность нашего метода – использование нейронавигации: программа точно находит зону воздействия для каждого ребенка. Сначала делают МРТ головы и строят 3D-модель мозга. Затем по этой модели на коже головы маркируют нужные точки для воздействия аппаратом (индуктором магнитного поля). Это позволяет «целиться» по тем участкам коры, которые предположительно связаны с возникновением заикания. Для того чтобы статистически доказать эффективность метода, нам необходимо расширить все группы исследования.
Сейчас ученые заняты определением, для какой подгруппы детей с заиканием метод будет наиболее эффективным (мозг испытуемых обследуют с помощью МРТ и ЭЭГ, проводят нейропсихологическое, психопатологическое, логопедическое обследования) и активно приглашают новых участников.
Методика сама по себе не новая. Это распространенная технология в неврологии и психиатрии, однако прежде ее никогда не использовали при детском заикании (ученые ПИМУ публикуют первые в мире клинические данные на эту тему!):
Многочисленные клиники применяют транскраниальную магнитную стимуляцию для лечения депрессии, реабилитации после инсульта и др. Это значит, что теоретически метод можно внедрить и для заикания. Кстати, сейчас заикание корректируется, в основном, логопедическими и психологическими способами. Среди вспомогательных методик – физиотерапия, акупунктура или биофидбэк (занятия на тренажере с биологической обратной связью для точной настройки дыхания и голоса в логопедической работе. – Прим. ред.), но их эффективность доказана слабее. Медикаментозного же лечения («лекарства от заикания») не существует. После традиционного лечения у 60–90% детей отмечаются заметные улучшения беглости речи. При этом, несмотря на трудоемкость и длительность традиционных подходов к коррекции заикания, примерно у 20–30% пациентов заикание сохраняется и остается на всю оставшуюся жизнь.
