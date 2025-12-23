Институт биологии и биомедицины ННГУ разрабатывает методы, которые помогают поддерживать и развивать ментальные функции мозга у людей старшего возраста

Популяризацией темы уже несколько лет занимаются ученые из ИББМ ННГУ, реализуя программу «Десятилетие науки и технологии в РФ», в этом году на Конгрессе молодых ученых институт представил специальные устройства для стимуляции работы мозга.

Сейчас на стадии тестирования находятся несколько приборов, которые помогают замедлить когнитивное старение с помощью воздействия света и звука определенной частоты: очки на основе альфа-стимуляции, а также рамки для телефона или электронные книжки на основе гамма-стимуляции. Одни — для поддержания уровня когнитивных функций (для людей 35-60 лет), другие — для стимуляции работы мозга (65+). В обычной жизни альфа-ритм формируется во время отдыха, когда мы сидим в тихой комнате с закрытыми глазами, а гамма-волны фиксируют при решении задач, требующих высокой концентрации.