Институт биологии и биомедицины ННГУ разрабатывает методы, которые помогают поддерживать и развивать ментальные функции мозга у людей старшего возраста

После 35 лет в нашем мозге запускается процесс износа, мы сталкиваемся с когнитивным старением: потерей критического мышления, ухудшениями памяти и внимания. Малоподвижный образ жизни, телефон перед сном и частый недосып напрямую влияют на снижение производительности и даже могут привести к развитию болезни Альцгеймера. Чтобы это предотвратить, необходимо тренировать мозг — так же, как мы тренируем наши мышцы в спортзале.
Популяризацией темы уже несколько лет занимаются ученые из ИББМ ННГУ, реализуя программу «Десятилетие науки и технологии в РФ», в этом году на Конгрессе молодых ученых институт представил специальные устройства для стимуляции работы мозга.
Сейчас на стадии тестирования находятся несколько приборов, которые помогают замедлить когнитивное старение с помощью воздействия света и звука определенной частоты: очки на основе альфа-стимуляции, а также рамки для телефона или электронные книжки на основе гамма-стимуляции. Одни — для поддержания уровня когнитивных функций (для людей 35-60 лет), другие — для стимуляции работы мозга (65+). В обычной жизни альфа-ритм формируется во время отдыха, когда мы сидим в тихой комнате с закрытыми глазами, а гамма-волны фиксируют при решении задач, требующих высокой концентрации.
Мария Ведунова
директор ИББМ ННГУ
Альфа-стимуляция укрепляет нервную систему и нормализует сон. Сон крайне важен для здоровья нашего мозга. Пока мы спим, наш мозг как бы “прибирается”, а все процессы приходят в некое стабильное стартовое состояние — это один из основных факторов активного долголетия. Один из аппаратов, которые уже существуют на рынке, “Нейрооптима”, подбирает альфа-частоты стимуляции под индивидуальные особенности человека. Его мы ориентировали на развитие когнитивных функций.
Второе направление — гамма-стимуляция, она даёт более стойкий эффект, но это игра “в долгую”. Сейчас эти устройства существуют в виде прототипов.
Есть понятие “суперстарец” — это люди, которые в 80+ имеют уровень когнитивных функций на 20-30 лет моложе своих сверстников. Таких людей сейчас немного, 2-6% от населения. Чтобы достичь такого эффекта, нужно тренировать мозг — мы разрабатываем комплекс упражнений для когнитивных функций. Уже существует приложение.
Очки для альфа-стимуляции нужно использовать 15, а устройства гамма-стимуляции — 30 минут в день. Чтобы стать «суперстарцем», то есть ощутимо улучшить когнитивные функции, достаточно около полугода таких тренировок (всё индивидуально), главный принцип — регулярность и повторение через 1,5-2 года. Устройства в перспективе могут применяться не только в профилактике возрастных изменений мозга, но и для реабилитации после незначительных травм и нарушений кровообращения, а также тяжелых психоэмоциональных стрессов.
С помощью наших приборов мы заставляем мозг больше напрягаться и вовлекать в активность больше нейронов — это намного действеннее решения головоломок и заучивания стихов. Главные принципы — тренироваться на новом и развивать наиболее ослабленные когнитивные функции. Часть устройств планируем ориентировать на бытовое, часть — на медицинское использование.
Кстати, на сайте проекта можно узнать свой когнитивный возраст, проверить скорость реакции, а еще «зарядить» голову, решая специальные задачи. Здесь же дают полезные рекомендации по питанию, сну и цифровой гигиене. Например, две чашки зеленого чая в день снижают риск деменции, а вот ультраобработанные продукты (чипсы, полуфабрикаты и шоколад) — мозгу не на пользу.
