«Это разработка мирового уровня»: какие инновации нижегородских врачей возвращают людям слух

заведующий ЛОР-клиникой ПОМЦ ФМБА России, врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный оториноларинголог ФМБА России в Приволжском федеральном округе

В этом году вышло новое исследование зарубежных коллег, которые пробовали подключать речевой процессор на следующий день или через два дня после операции, не дожидаясь полного приживления. В таком случае рубцовая ткань формируется в меньшей степени, и в будущем не придется повышать пороги стимуляции, звук будет более качественным. Узнав об этом исследовании, сначала наши коллеги из ведущего Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии применили этим летом данный метод. Чуть позже и мы попробовали, и у нас тоже хорошо получилось. Все настройки аппарата проводятся в первые несколько дней после операции, пока пациент находится в стационаре. Уточню, что мы работаем только со взрослыми пациентами.