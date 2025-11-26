«Это разработка мирового уровня»: какие инновации нижегородских врачей возвращают людям слух

Когда расслышать обычную речь не помогают даже слуховые гаджеты, а человек либо еще не научился разговаривать, либо потерял слух значительно позже раннего детства, ставят кохлеарный имплант (если перевести с латинского, сохраняя медицинский контекст – «относящийся к улитке внутреннего уха»). Его вживляют внутрь уха (пожизненно), а снаружи к импланту примагничивается речевой процессор, работающий по тому же принципу, что и слуховой аппарат: воспринимает внешние звуки, обрабатывает их, трансформирует и передает на внутреннюю часть бесконтактным способом, через кожу.
Во всем мире обычно сначала устанавливают имплант, а через месяц – речевой процессор, когда раны после операции зажили, а имплант прижился. Затем пациентам приходилось по несколько раз приезжать к сурдологу для настройки системы.
Алексей Новожилов
заведующий ЛОР-клиникой ПОМЦ ФМБА России, врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный оториноларинголог ФМБА России в Приволжском федеральном округе
В этом году вышло новое исследование зарубежных коллег, которые пробовали подключать речевой процессор на следующий день или через два дня после операции, не дожидаясь полного приживления. В таком случае рубцовая ткань формируется в меньшей степени, и в будущем не придется повышать пороги стимуляции, звук будет более качественным. Узнав об этом исследовании, сначала наши коллеги из ведущего Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии применили этим летом данный метод. Чуть позже и мы попробовали, и у нас тоже хорошо получилось. Все настройки аппарата проводятся в первые несколько дней после операции, пока пациент находится в стационаре. Уточню, что мы работаем только со взрослыми пациентами.
В России ежегодно ставят кохлеарные импланты 1300 пациентам (90% – дети с врожденной глухотой). В Нижегородской области из 3000 инвалидов по слуху в кохлеарной имплантации нуждается, по данным ПОМЦ ФМБА России, около 50 человек в год. Квот для этого учреждения на этот год выделено 10 (каждая стоит 1,75 млн рублей). В организации, которая более 15 лет занимается хирургией уха, планируют тиражировать новую технологию, а также продолжают разрабатывать новые методы диагностики и лечения. Недавно, например, сотрудники центра вместе с ИПФ РАН разработали уникальный в нашей стране аппарат для диагностики заболеваний среднего уха.
Алексей Новожилов
заведующий ЛОР-клиникой ПОМЦ ФМБА России, врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный оториноларинголог ФМБА России в Приволжском федеральном округе
Мы использовали метод оптической когерентной томографии (тема моей кандидатской диссертации). Этот метод хорошо известен офтальмологам, но мы в течение нескольких лет смогли его адаптировать для диагностики заболеваний среднего уха. В мае этот аппарат получил регистрационное удостоверение. Мы сейчас готовим его к выходу на рынок. В России это больше никто не делает. Это разработка мирового уровня: есть всего три группы в мире, которые занимаются этим методом в диагностике заболеваний органа слуха – США, КНР, Россия. Так далеко, как мы, больше никто не продвинулся.
Комментарии (0)