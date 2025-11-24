В ННГУ им. Лобачевского разработали ИИ-систему для борьбы с глиомой, самым агрессивным видом опухолей мозга

Созданная ими технология быстро определяет подтип опухоли, прогнозирует выживаемость пациента и в перспективе помогает выбрать оптимальный способ лечения; сейчас ее испытывают в лабораторных условиях. Рассказывает Михаил Иванченко, доктор физико-математических наук, директор НИИ биологии старения:

«Внедрение биомедицинских технологий в клиническую практику – процесс не быстрый. Например, клинические испытания, доказывающие точность, эффективность и безопасность предлагаемого метода, вполне могут занять несколько лет. Разумеется, врач не может поставить диагноз, основываясь лишь на решениях ИИ. Ему нужно видеть данные анамнеза, МРТ-исследования, гистологического анализа и интерпретировать их наравне с моделью ИИ. Однако внедрение нашей модели в клиническую практику даст дополнительный инструмент верификации и, в конечном итоге, позволит улучшить точность принимаемых решений».