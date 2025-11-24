В ННГУ им. Лобачевского разработали ИИ-систему для борьбы с глиомой, самым агрессивным видом опухолей мозга

Из-за неоднородности глиом привычные гистологические исследования, поиск отдельных мутаций и даже МРТ не позволяют установить точный диагноз. Инновационную нейросетевую систему в течение года разрабатывала группа нижегородских математиков, биоинформатиков и биологов, это молодые ученые Ольга Вершинина, Михаил Кривоносов, Виктория Турубанова.
Созданная ими технология быстро определяет подтип опухоли, прогнозирует выживаемость пациента и в перспективе помогает выбрать оптимальный способ лечения; сейчас ее испытывают в лабораторных условиях. Рассказывает Михаил Иванченко, доктор физико-математических наук, директор НИИ биологии старения:
«Внедрение биомедицинских технологий в клиническую практику – процесс не быстрый. Например, клинические испытания, доказывающие точность, эффективность и безопасность предлагаемого метода, вполне могут занять несколько лет. Разумеется, врач не может поставить диагноз, основываясь лишь на решениях ИИ. Ему нужно видеть данные анамнеза, МРТ-исследования, гистологического анализа и интерпретировать их наравне с моделью ИИ. Однако внедрение нашей модели в клиническую практику даст дополнительный инструмент верификации и, в конечном итоге, позволит улучшить точность принимаемых решений».
В нижегородской ИИ-модели используются дополнительные алгоритмы, позволяющие врачам пошагово видеть логику диагностики, в то время как многие другие системы ИИ работают по принципу «черного ящика». Подобная методика применяется сотрудниками НИИ биологии старения ННГУ не только в борьбе с онкологией:
«Она позволяет создавать биологические часы, оценивающие степень старения человека в целом, отдельных органов, систем. И, как следствие, оценивать риски раннего развития возраст-зависимых заболеваний: сердечно-сосудистых, когнитивных, метаболических. Отдельно хочется отметить только что опубликованную работу по когнитивным часам, в которой мы показали, что разработанная система оценки когнитивного возраста на основе ИИ чувствительна к ряду нейродегенеративных заболеваний. Сама система работает в открытом режиме онлайн, в том числе в виде мобильного приложения».
