Долгое время я стремилась в город: казалось, что энергия и движ только там. Но, прожив в большом городе больше 10 лет, поняла, что тянет в родные места, где тишина звенит в ушах, свежий воздух вырубает, и ты спишь по десять часов. Для меня это дом в Краснодарском крае, в станице Неберджаевской, недалеко от Новороссийска. Стараюсь приезжать туда как можно чаще. Когда нет такой возможности, ищу места поблизости: в Москве это Xella, где обо мне заботятся и подбирают восстанавливающие процедуры и салон массажа «Текстура», куда я хожу больше трех лет. Всегда попадаются мастера, которые возвращают силы. Люблю короткие выезды на выходные: Подмосковье, Суздаль, Плес. Мечтаю съездить в Нижний Новгород не по работе, а именно на спокойный уикенд.