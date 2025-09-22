T
Архетипы красоты и здоровья
Все уже выучили слово core как часть обозначения модных аутфитов — это то, что управляет сегодня фэшн-индустрией. А что, если лайфхаки бьюти-инструментов можно систематизировать по тем же правилам? «Собака.ru» в Нижнем Новгороде в новом диджитал-проекте возводит красоту в стилеобразующую категорию, которая отражает мировоззрение и образ жизни.
Раскрываем инсайды и ловим инсайты, исследуя современный БЬЮТИКОР вместе с нашими героями — федеральными и локальными селебрити и лидерами мнений. Чем они ежедневно «взламывают» биосистему? Что включают в рацион, а что — в бьюти-рутину? С каких ритуалов начинают свой день и как улучшают качество сна? Где восстанавливают силы и занимаются спортом? Какие баночки хранят в холодильнике для косметики (что? да!), а какие — всегда носят с собой в косметичке? В центре внимания — все (от средства Макропулоса до реальных лайфхаков молодости и красоты!) что формирует коллекцию бьюти-архетипов от «НН.Собака.ru».
Ольга Пивень (сооснователь велнес-проекта «КО-ЛАБ», а также директор конференций ЦИПР и «СО.ЗНАНИЕ»), Настя Полетаева (партнер «КО-ЛАБ», а также журналист, контент-специалист и автор YouTube-шоу «БЕЗФИЛЬТРОВ») и Ксения Зайцева (сооснователь «КО-ЛАБ», а также владелица клиники XELLA) — о пользе утренней ванны и похудении без оземпика.
{"points":[{"id":1,"properties":{"x":10,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":4,"properties":{"x":331,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":180}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":5,"properties":{"duration":350,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":false}},{"id":2,"properties":{"duration":350,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":false}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Настя Полетаева:Самый любимый — ванна вместо душа. Ради нее я специально встаю чуть пораньше. У меня классная ванная с окном, и я обожаю эти минуты тишины и красоты с утра. Этот ритуал отнимает примерно столько же времени, сколько душ, но настроение потом совсем другое. И вопреки распространенному мнению, утром ванна не расслабляет, а бодрит.
Стратегия здорового рациона?
В 2023 году с января по май я сбросила 12 килограмм, набранных в постковидные годы, — и это было еще до эпохи медикаментозного похудения, только на питании и спорте. Мой рацион с тех пор сильно изменился. Все без сюрпризов: стараюсь есть много овощей, около килограмма в день, много белка и поменьше быстрых углеводов. Могу позволить себе десерт, если очень хочется, а вот от масел — растительного, сливочного, любого — отказалась полностью. Жиры я получаю из мяса и рыбы, которые ем в большом количестве.
Ксения Зайцева: Это вовсе не уникальное средство и не редкая процедура. Это дисциплина. Я убеждена: способов восстановить силы и сохранить красоту существует множество — от простых привычек до высокотехнологичных решений, но именно последовательность и внимание к деталям делают их по-настоящему эффективными.
Мои друзья и близкие часто улыбаются: я почти всегда хожу с большой сумкой. Для меня это символ готовности. Погодные сюрпризы, внезапные поездки, ночевки вне дома — все это перестает быть стрессом, если знаешь, что твой «бьюти-арсенал» всегда рядом. В этом маленьком порядке есть что-то большее: ощущение контроля, уверенности и заботы о себе в любой ситуации. В моей сумке всегда лежит косметичка с базовым набором: тон, румяна, тушь, карандаш для губ и бровей. Обязательно — крем для рук, крем для тела, любимые духи, которые сопровождают меня уже много лет, пилка, средство для волос.
Что помогает по-настоящему высыпаться и восстановиться?
Ольга Пивень:
Подход
в комплексе: во-первых, атмосфера –
комфортное спальное место, отсутствие
лишнего света и шума. Во-вторых,
эмоциональная подготовка: стараюсь не
перегружать себя гаджетами перед сном
и оставлять время на спокойный переход
от активности к отдыху.
Ну
и, конечно, современные технологии. Например,
подушки с системой терморегуляции,
которые охлаждаются или подогреваются
до комфортной температуры и автоматически
подстраиваются под фазы сна (вариантов
таких подушек много, у меня – Moona 2.0).
Или
DEEP Sleep Cube, который помогает телу полностью
расслабиться. Еще мне нравятся смарт-лампы
– они мягко имитируют закат и рассвет,
помогая телу естественно засыпать и
просыпаться, я пользуюсь Philips Hue.
{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":180}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":0.8,"delay":0,"bezier":[],"ease":"SlowMo.ease.config(0.3, 0.7, false)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Ваша программа тренировок?
Я люблю комбинировать разные направления: силовые тренировки, кроссфит, интервальные нагрузки, а также кардио — например, пробежки. Это помогает сбрасывать напряжение и чувствовать прилив энергии. В то же время я чередую такие интенсивные форматы с пилатесом: он учит лучше чувствовать и контролировать тело, расслабляться и находить баланс. Иногда добавляю плавание, но скорее как приятное дополнение, чем часть регулярной рутины.
Простые привычки или высокотехнологичные решения — именно последовательность и внимание к деталям делают их эффективными
Диджитал или реальная жизнь?
Настя Полетаева: Уже много лет стараюсь устраивать себе Selfcare Sunday – воскресенье заботы о себе. Это день, когда я не то, что не сижу в интернете — стараюсь ни с кем не разговаривать, не хожу на встречи и посиделки с подружками. Разбираю гардеробную, слушаю подкасты, хожу на массажи, обнимаю собак. А вот несбывшаяся пока мечта — откладывать телефон за час до сна. Получилось всего пару раз, и на утро ты ощущаешь себя новенькой звонкой монеткой. Но пока я чаще засыпаю со смартфоном в руках.
Ольга Пивень: Поскольку я живу очень активной городской жизнью, для восстановления ресурса мне важна тишина и возможность замедлиться. Чаще всего я выезжаю за город: у нас есть загородный дом в приятном месте, и провести там выходные — лучший способ перезагрузки. Очень люблю также «Изумрудный лес» в Подмосковье. Когда мы в этом году работали на ЦИПР в Нижнем Новгороде, жили в «Резиденции Берег» — каждое утро я выходила на балкон, смотрела на реку и чувствовала, как природа наполняет энергией перед насыщенным рабочим днем. В Нижнем невероятно красивые места вдоль рек, их я очень рекомендую для прогулок, проживания в отелях или даже небольших походов.
Профессиональный ЗОЖ-амбассадор
Уролог, онколог, андролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины Российского университета дружбы народов – о синих экранах и беге как способе медитации.
В нем всегда есть белок высокого качества – рыба, яйца или мясо. Обязательно овощи с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, правильные жиры – оливковое масло, орехи, авокадо. Я стараюсь держать баланс: минимизирую быстрые углеводы, исключаю трансжиры и все «пищевые мусорные истории». Это и есть моя стратегия – есть как будто я готовлюсь к длинной жизни, а не к короткому марафону.
Вечерний ритуал отхода ко сну?
{"points":[{"id":7,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":9,"properties":{"x":114,"y":-28,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":10,"properties":{"x":-127,"y":-66,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":12,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":8,"properties":{"duration":2,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}},{"id":11,"properties":{"duration":2,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}},{"id":13,"properties":{"duration":2,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Он начинается с ограничения света: никакого синего свечения экранов за час до сна, максимум теплый приглушенный свет. Спальня – прохладная, без лишней техники, всегда свежий воздух. Использую технику «сброса дня» – медитацию или дыхательные практики, чтобы мозг отпустил работу. И да, никакого алкоголя – он убивает качество сна, даже если кажется, что помогает уснуть. У меня простое правило: все, что мешает мне хорошо спать, мешает мне хорошо жить.
Я выбрал бег. Когда-то он был для меня скучным и «наказанием» после тренировок, но с годами стал способом медитации и глубокой перезагрузки. В беге есть честность: ты и дорога, никакой маски, никакой показухи. Я бегаю и в городе, и на природе, и это состояние тишины внутри – бесценно. В рутину ввел постепенно: начал с коротких дистанций, потом почувствовал, что это работает для психики не меньше, чем для тела.
Моя стратегия – есть, как будто я готовлюсь к длинной жизни, а не к короткому марафону.
Как отдыхаете от диджитала?
Я ограничил уведомления, перестал хвататься за телефон каждую минуту, ввел «окна» для концентрации, когда все мессенджеры закрыты. Практикую хотя бы полдня без гаджетов, когда можно быть в спорте, с книгой или семьей. Недавно внедрил тайминг для соцсетей – строгий лимит, иначе алгоритмы высосут всю энергию. А из старых привычек – чтение бумажных книг: это лучший способ перезагрузить внимание.
Я человек, который восстанавливается через контакт с природой. Лучшее место силы для меня – лес и вода. В Москве это может быть утренний бег в парке или купание в пруду. В Нижнем Новгороде я люблю волжские просторы: выйти к воде, почувствовать масштаб реки, ее силу и спокойствие – это мощная перезагрузка.
Врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, программный директор велнес-проекта «КО-ЛАБ» — о водном балансе и пользе банковской карты для красоты и здоровья.
Мой день начинается со стакана воды и разминки. Я люблю растягиваться, двигать суставами, стоять в планке и делать гимнастику. После нескольких минут в тишине я приступаю к физической активности: это либо силовая тренировка, либо кардио, такое как пробежка или велозаезд. Если совсем нет времени на большую тренировку, то делаю хотя бы комплекс из отжиманий, приседаний и упражнений на пресс.
Что помогает поддерживать здоровый внешний вид?
Я очень сильно чувствую обезвоживание и недостаток жидкости в организме. Поэтому самое важное средство — это вода, а для кожи — обычный увлажняющий крем. Но бесполезно использовать крем, если окружающее пространство имеет низкий уровень влажности. Поэтому я использую различные приборы, измеряющие уровень влажности. Дома этот параметр есть на увлажнителе, а на работе я использую гигрометр.
Главный продукт в рационе?
Я смотрю на все продукты через призму белков, жиров и углеводов. Белков обычно потребляется недостаточно, поэтому я специально стремлюсь, чтобы он был на тарелке: птица либо рыба, потому что в мясе за видимым количеством белка часто скрывается много жира, а самого белка там не так много. Я уж не говорю про сосиски. Поэтому ежедневно я ем яйца — несмотря на высокий уровень холестерина.
Моя гигиена сна: слегка прохладная температура в спальне, обязательный доступ воздуха, а также внутреннее состояние — не пить кофе вечером, не переедать перед сном и, безусловно, отказ от алкоголя. Гаджеты, чтобы следить за фазами сна. И стараюсь засыпать в период с одиннадцати до двенадцати, либо до часа ночи.
Если хочешь быть здоровым и красивым – будь опрятным, чистым и аккуратным.
{"points":[{"id":32,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":34,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1.2,"scaleY":1.2,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":33,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Ваша программа тренировок?
Две силовые тренировки и две кардиотренировки в неделю. В хорошую погоду — это велосипед, в холодное время — бег. Силовые тренировки я чередую по разным группам мышц: занимаюсь кором, верхним поясом, спиной, плечами и обязательно раз в неделю делаю тренировку на нижний пояс, на ноги. Также важно при перенапряжении хотя бы раз в неделю посещать сеанс массажа для расслабления.
Какой бьюти-продукт всегда с вами?
У меня всегда в кармане лежит банковская карточка, чтобы можно было купить чашку кофе. Кроме кофе и воды, по сути, ничего не нужно.
Как отдыхаете от компьютера и телефона?
Иногда я делаю упражнения для глаз, чтобы снять напряжение. Они очень простые: движение глаз по определенной траектории, фокусировка на стекле, на ближнем и дальнем расстоянии. Иногда делаю 15-минутные перерывы или спускаюсь в Диагностическом центре в комнату психологической разгрузки (они есть во всех московских поликлиниках), чтобы посидеть в массажном кресле или в очках виртуальной реальности.
По сути, любое место, где я могу идти пешком. Это может быть парк или сквер, не имеет особого значения. Мне очень нравятся Нескучный сад и Воробьевы горы.
Самый ценный бьюти-совет?
Использовать SPF-крем для лица круглый год, если вы находитесь на свежем воздухе. Также обязательно нужно тренироваться и делать это каждый день, и ежедневно находить хотя бы полчаса на чтение.
Моя философия красоты отражает опыт работы участковым терапевтом и в бригаде скорой помощи. Я помню, что нас вызывали к людям, которые болели, и у них дома всегда был беспорядок. Поэтому, если хочешь быть здоровым и красивым – будь чистым и аккуратным. И еще один секрет красоты — это доброжелательность и чувство юмора.
Соосновательница рекламного агентства Setters и лайфстайл-издания Setters Media – о том, как покорить Эверест и приручить собственный смартфон.
{"points":[{"id":21,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":23,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":45}}],"steps":[{"id":22,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Как поддерживаете физическую активность?
Любой вид активности для меня не просто спорт. Это возможность отключиться от операционных задач, убрать телефон, побыть час-полтора-два вместе с тренером или напарником. Например, регулярные силовые тренировки многие стереотипно воспринимают как поднимание гантелей: скучно, трудно. Но я уже пять лет делаю это регулярно — и это невероятно интересно: наблюдать, как реагирует тело, как оно становится сильнее, и ты можешь больше, чем неделю, месяц или год назад. А моя особая «медитация» — хайкинг и трекинг в горах. В прошлом году я прошла один из самых красивых трекингов в мире — к базовому лагерю Эвереста. Физически нелегко, но эмоционально и ментально — невероятная перезагрузка.
Ваш совет: вак ввести спорт в повседневную рутину?
Заранее планировать. Сейчас я стараюсь минимум 2–3 раза в год совершать хайкинги — небольшие или длинные, и когда закладываешь в календарь такие дни, они становятся неприкосновенными. Все знают, что на время моих тренировок нельзя назначать звонки и встречи. Для меня это способ чувствовать стабильность и наполнять тело энергией.
Долгое время я стремилась в город: казалось, что энергия и движ только там. Но, прожив в большом городе больше 10 лет, поняла, что тянет в родные места, где тишина звенит в ушах, свежий воздух вырубает, и ты спишь по десять часов. Для меня это дом в Краснодарском крае, в станице Неберджаевской, недалеко от Новороссийска. Стараюсь приезжать туда как можно чаще. Когда нет такой возможности, ищу места поблизости: в Москве это Xella, где обо мне заботятся и подбирают восстанавливающие процедуры и салон массажа «Текстура», куда я хожу больше трех лет. Всегда попадаются мастера, которые возвращают силы. Люблю короткие выезды на выходные: Подмосковье, Суздаль, Плес. Мечтаю съездить в Нижний Новгород не по работе, а именно на спокойный уикенд.
Спорт для меня – это всегда про новый опыт и переключение мозга.
Самый ценный совет о красоте, который вы получили в жизни?
Может быть, это не совсем про красоту, но спорт и здоровье — основа красоты. Я никогда не была суперспортивным ребенком, но в 2017 году познакомилась с командой Nike и стала амбассадором бренда в России. Начала много бегать, регулярно заниматься силовыми и функциональными тренировками. И однажды тренер Даша Брыгина сказала: «Человеческое тело создано для того, чтобы двигаться, а не сидеть по 8 часов за рабочим столом или лежать на диване и смотреть сериалы». Эту фразу я часто повторяю и советую другим.
Журналист, соавтор медиапроекта «Мужчина, вы куда?», контент-директор журнала «Правила Жизни», спикер Ко-Лаб 2025 — о младенческом сне, Дне сатаны и умении «носить» фингалы.
{"points":[{"id":27,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":29,"properties":{"x":169,"y":-1,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":45}},{"id":30,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":28,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}},{"id":31,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Как начинается ваше утро?
С чашки кофе, чтения книги, созерцания мирно спящих жены и таксы. Встаю я очень рано.
Главное секретное оружие бьюти-рутины?
Средства бренда Mascoholic, от масок до энзимной пудры.
Ваш рацион здоровья
и красоты?
Стараюсь есть как можно меньше сахара, а джанк-фуд позволять только в рамках «Дня Сатаны», как его называет мой знакомый, композитор Игорь Вдовин. В остальном не могу сказать, что активно заморачиваюсь над рационом и в целом являюсь адептом ЗОЖа.
Засыпать где угодно и очень быстро. Принимаю горизонтальное положение— и через 10 минут соплю. Этому меня научила одна из первых работ — репортером, спать действительно приходилось то в вертолете, то в багажнике машины. Потом, с возрастом, отношения со сном превратились в дисциплину. Поменьше рилсов, побольше чтения, ложиться до полуночи и мирно почитывать книгу, чтобы отключиться и проснуться свежим — вот и весь мой секрет.
Поменьше рилсов, побольше чтения — вот и весь секрет глубокого сна.
Каким спортом занимаетесь?
С 2018-го занимаюсь единоборствами. Они стали для меня малой метафорой жизни: тебе никто ничего не должен, только ты сам. Сдаваться не стоит, но и глупо бросаться вперед тоже не нужно: аналитика и риск — наше все. Сломав ногу, ушел в бокс, которым занимаюсь последние пару лет, и понял, что этот спорт вообще для меня идеален: мне интересно узнавать на нем новое, совершенствовать то, что узнал прежде, пробовать и пытаться. Ну, и фингалы порой неплохо сочетаются с нарядами. Многое, безусловно, зависит от тренера — это лучший мотиватор и приятель. Так что в Москве могу рекомендовать: тренер Глеб Якеменко, зал Corner Boxing.
На экстренный случай всегда лежит гигиеническая помада в сезон.
Полезная диджитал-привычка?
Не смотреть соцсети с утра и на ночь, читать только отвлеченные длинные тексты, даже если в телефоне, но главное — никак не связанные с повесткой. И приложения для медитаций иногда приходятся очень кстати.
Главное место силы в городе?
Мой дом (а дом — это там, где все те, кого ты любишь, мирно спят). Ну, и Царицынский парк, куда я каждую осень ухожу на двухчасовую прогулку, начиная с 15 лет — ритуал, чтобы встретить там себя самого.
Спорт, шампанское, дневной сон. Такой вот вышел лозунг.
Главный
врач многопрофильной клиники Prime Medical
Clinic – о том, зачем вечером стоять на
гвоздях, весной пить соки, а утром –
любоваться Нижним Новгородом.
Как
начинается ваше утро?
С
улыбки и наслаждения красотой нашего
города: у меня из окна отрывается
потрясающий вид на Нижний. А потом я
говорю: «Доброе утро, Алиса», и умный
сервис включает одну из моих любимых
песен. Все это создает позитивный настрой
на день.
Как
поддерживаете физическую активность?
{"points":[{"id":24,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":26,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1.1,"scaleY":1.1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":25,"properties":{"duration":0.8,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Занимаюсь
всем понемногу, без фанатизма. Четыре
раза в неделю – World
Class
«Пушкинский»: аквааэробика, стрейч,
пилатес. Зимой – лыжи, горные и беговые,
летом – велосипед. Люблю пешие прогулки,
много плаваю – в бассейне и в море во
время отпуска. А моя
фишка – гимнастика наули. Это динамическая
техника хатха-йоги, внутренний массаж
внутренних органов с помощью волнообразных
движений мышц живота.
Во-первых,
я не ем сахар
в чистом виде, но люблю и могу себе
позволить что-нибудь сдобное. А во-вторых,
во время Великого поста соблюдаю строгую
диету, перехожу на свежевыжатые соки –
овощные, цитрусовые. Этот весенний
детокс помогает мне весь год быть в
хорошей форме.
Особого
ритуала у меня нет, просто стараюсь
вечером расслабиться – послушать
спокойную музыку, сделать легкий массаж.
Иногда перед сном могу полежать на иппликаторе Кузнецова или постоять на
досках садху: стояние на гвоздях –
древняя практика индийских йогов,
которая действует на акупунктурные
точки стоп.
Экстренное
средство из вашей косметички?
Экстренное
– не в косметичке. Быстро прийти в себя,
улучшить самочувствие, а значит, и
внешний вид помогают три глубоких вдоха
и выдоха, а затем – легкий массаж мочек
ушей.
Внешняя
красота без внутреннего содержания –
это, как говорила моя бабушка, «пирожок
ни с чем».
Я
черпаю энергию от воды, поэтому мои
любимые места в городе – это набережные,
обычно гуляю по Нижневолжской или
Федоровского. Можно сказать, если в
выходные я не была на природе, значит и
не отдохнула.
Красота
без внутреннего содержания – это, как
говорила моя бабушка, «пирожок ни с
чем». Никакая внешняя прелесть не может
быть полной, если она не оживлена
внутренним светом, добротой, интеллектом.
И, конечно же, здоровьем.
Потомственный стоматолог, имплантолог и челюстно-лицевой хирург из Нижнего Новгорода – о правилах красивой улыбки, часе в день без телефона и мощи алтайской природы.
{"points":[{"id":14,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":16,"properties":{"x":-141,"y":58,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1.2,"scaleY":1.2,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":-30}},{"id":17,"properties":{"x":13,"y":98,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":-90}},{"id":19,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":-30}}],"steps":[{"id":15,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}},{"id":18,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}},{"id":20,"properties":{"duration":3,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Elastic.easeOut.config(1, 0.4)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Как вы начинаете свое утро?
Всегда с чистки зубов – для стоматолога это не просто привычка, а часть профессии и образа жизни. Затем стакан воды и короткая пробежка или зарядка. Этот ритуал помогает мне войти в день собранным и энергичным, ведь впереди прием пациентов и часто – сложные операции.
Какие бьюти-гаджеты используете?
Для меня это зубная нить, ирригатор, электрическая щетка, которая сама контролирует чистку зубов – мои бьюти-гаджеты следят за гигиеной полости рта. Красивая улыбка — это и здоровье, и эстетика, и уверенность.
Ваш план здорового питания?
Я стараюсь избегать быстрых углеводов и добавленного сахара и как врач, и как человек, который понимает их влияние на кариес и общее здоровье. В рационе всегда есть рыба, овощи и орехи. Простое правило: питание должно работать и на тело, и на мозг, ведь хирургическая работа требует максимальной концентрации.
Есть ли у вас ритуал отхода ко сну?
Здесь должна быть строгая дисциплина. Не всегда получается, но все же: минимум гаджетов за час до сна, проветривание спальни и ранний отход ко сну. Сон для меня – главный восстановительный ресурс, без него ни уверенной руки хирурга, ни энергии на пациентов.
Какими видами спортом занимаетесь?
Бег, серфинг и рыбалка. Бег – лучший способ освободить голову после операционного дня, серфинг – про баланс и свободу, а рыбалка – про тишину и концентрацию. Это медитация, которая помогает отключить шум и услышать себя.
Что всегда в вашей сумке?
У меня всегда с собой зубная нить и жевательная резинка без сахара. Все. Минимализм, но работает безотказно.
Бег – лучший способ освободить голову после операций, серфинг – про баланс и свободу, а рыбалка – про тишину и концентрацию.
Соблюдаете ли вы диджитал-дисциплину?
Мой принцип: гаджеты для работы, движение для восстановления. В телефоне я веду рабочие проекты и соцсети, но обязательно выделяю время на спорт и живое общение. Недавно ввел правило: один час в день без телефона. Это дисциплинирует внимание и реально экономит энергию.
В Нижнем это набережная Волги: там лучше всего думается и дышится. А вне города это море и горы, совсем недавно был на Алтае и во Владивостоке, где я проводил курсы для коллег. Природа там настолько мощная, что возвращает внутренний баланс в считанные дни.
Здоровье как основа эстетики. Белоснежная улыбка и сияющий взгляд начинаются не с косметики, а с гармонии внутри и заботы о здоровье каждый день. От родителей я вынес простую истину: здоровье это самое красивое, что может быть у человека. Ухоженность начинается с чистоты, и это касается не только внешнего вида, но и образа жизни.
Фэшн-модель международного уровня и автор системы естественного омоложения «СЕПЛица» – о «жирном» завтраке, шавасане перед сном и спасительных медных пептидах.
{"points":[{"id":4,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":6,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":30}}],"steps":[{"id":5,"properties":{"duration":0.8,"delay":0,"bezier":[],"ease":"SlowMo.ease.config(0.3, 0.7, false)","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
Я стараюсь поддерживать кетоз – состояние организма, когда энергию он получает из жиров. Поэтому мой завтрак обычно состоит из авокадо, семечек и масла, богатого Омега-3, плюс пищевые добавки с антиоксидантами типа ресвератрола и кверцетина. И никого добавленного сахара, хлеба или других быстрых углеводов. После такой еды легко пропустить обед, а на второй прием пищи можно позволить все что угодно. Двухразовое питание с «жирным» завтраком – отличная стратегия для интервального голодания, самой здоровой, на мой взгляд, системы для сбалансированной работы ЖКТ.
Ваш секретный ингредиент, чтобы быть в форме?
NMN – никотинамид мононуклеотид, он поднимает уровень кофермента NAD+. Этой молекулы с возрастом в организме становится все меньше и меньше, а она очень важна для быстрого метаболизма, восстановления ДНК и многих других процессов в жизни клеток.
Какого режима сна придерживаетесь?
Стараюсь спать не менее семи часов, но не более восьми. Чтобы проснуться вовремя, нужно укладываться до 23:00, за шесть часов до этого не употреблять стимулирующие напитки, а за четыре часа – не есть. Лучшая подготовка ко сну — это релаксация в шавасане или медитация.
Ваше SOS-средство для кожи?
Всегда с собой регенерирующая сыворотка с медным пептидом GHK-Cu. Она обеспечивает защитную пленку, тургор и легкую UV защиту. А еще хорошо помогает коже восстановиться, например, после встречи с агрессивной хлорированной водой в бассейне.
Каким спортом занимаетесь?
В прошлом году вернулся к плаванию, которое забросил на почти на 30 лет. Когда бассейн не доступен, могу заняться вейкбордом, это отличный воркаут для любого уровня подготовки, к тому же можно постоянно изучать новые трюки, а это стимулирует нейрогенез.
Ваше место силы в Нижнем?
Если надо уединиться, прогуляться и подышать «свободным» воздухом – еду на Гребной канал. Сейчас он становится более ухоженным и многолюдным, но место, чтобы побыть одному, все еще можно найти.
Какие диджитал-устройства используете?
Чтобы отвлечься от рабочих процессов и рутины использую онлайн-шахматы – прекрасно переключают внимание и повышают концентрацию.
Вейкборд – это отличный воркаут, к тому же можно постоянно изучать новые трюки, а это стимулирует нейрогенез.
Ценный совет, который помогает в жизни?
«Жизнь – это движение, отсутствие подвижности — это смерть», — услышал я от тренера в детстве, и этот совет со мной всегда. А не так давно уяснил для себя из книги Бена Бикмена «Почему мы болеем», что «демонизированные» жиры все-таки очень необходимы в рационе для нормального функционирования всех систем организма.
Правило, которое не работает?
Мама в детстве говорила: «Не трогай лицо – испортишь», и была не права. Его надо трогать или, правильнее сказать, делать регулярный массаж. Так мы избавляемся от зон неподвижности, застоев, позволяем лицу развиваться и восстанавливаться вместо того, чтобы смириться с его увяданием.
<!-- AdRiver code START: код дл€ баннера AD: 822039 "Ѕьютикор_Ќижний_Ќовгород_230925"; сценарий ID 4598196 "показы" ; баннер ID 13470856; counter(zeropixel) -->
<script type="text/javascript">
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = encodeURIComponent(document.referrer);
document.write('<img src="https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?' + 'sid=1&ad=822039&bt=21&pid=4598196&bid=13470856&bn=13470856&rnd=' + RndNum4NoCash + '&tail256=' + ar_Tail + '" border=0 width=1 height=1 referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">')
</script>
<noscript><img src="https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&ad=822039&bt=21&pid=4598196&bid=13470856&bn=13470856&rnd=477859312" border=0 width=1 height=1></noscript>
<!-- AdRiver code END -->
{"width":960,"column_width":80,"columns_n":8,"gutter":45,"margin":0,"line":20}{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}{"css":".editor {font-family: Linotype - Helvetica Neue World 75 Bold.woff; font-size: 14px; font-weight: undefined; line-height: 16px;}"}
Комментарии (0)