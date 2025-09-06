Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«КО-ЛАБ» года: топовые врачи и health-инфлюэнсеры страны

24 сентября в Москве на конференции «КО-ЛАБ», чтобы разобраться в ЗОЖ-трендах, «экологии личности», секретах (настоящей, а не хайповой) ресурсности и долголетия вместе с выдающимися врачами (Курцер, Дзидзария, Драпкина!) и лидерами мнений (Жаркова, Крыгина, Османн!). 

Ведущие эксперты поделятся уникальным опытом и практическими советами: как грамотно питаться и контролировать свой вес, выбирать подходящие health apps и оставаться здоровым в мегаполисе и эпохе лжетрендов. 

Команда «КО-ЛАБ» ставит перед собой задачу выстроить диалог между представителями науки и широкой аудиторией. Среди организаторов конференции сооснователь и директор ЦИПРа Ольга Пивень, эксперт в области эстетической медицины Ксения Зайцева, а также журналист, контент-специалист, автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева. 

Анастасия Полетаева

Соорганизатор конференции

Аудитория контента о здоровье огромна. Это то, что называют evergreen content: интерес к теме не угасает со временем. Наоборот, в последние годы ЗОЖ из увлечения отдельных энтузиастов стал глобальным трендом, хорошим тоном. Мы хотим создать информационное пространство, очищенное от спекуляций, где источниками знаний выступают лучшие в России врачи доказательной и превентивной медицины. 

Когда: 24 cентября
Где: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК)

16+

