«КО-ЛАБ» года: топовые врачи и health-инфлюэнсеры страны

24 сентября в Москве на конференции «КО-ЛАБ», чтобы разобраться в ЗОЖ-трендах, «экологии личности», секретах (настоящей, а не хайповой) ресурсности и долголетия вместе с выдающимися врачами (Курцер, Дзидзария, Драпкина!) и лидерами мнений (Жаркова, Крыгина, Османн!).
Ведущие эксперты поделятся уникальным опытом и практическими советами: как грамотно питаться и контролировать свой вес, выбирать подходящие health apps и оставаться здоровым в мегаполисе и эпохе лжетрендов.
Команда «КО-ЛАБ» ставит перед собой задачу выстроить диалог между представителями науки и широкой аудиторией. Среди организаторов конференции сооснователь и директор ЦИПРа Ольга Пивень, эксперт в области эстетической медицины Ксения Зайцева, а также журналист, контент-специалист, автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
Анастасия Полетаева
Соорганизатор конференции
Аудитория контента о здоровье огромна. Это то, что называют evergreen content: интерес к теме не угасает со временем. Наоборот, в последние годы ЗОЖ из увлечения отдельных энтузиастов стал глобальным трендом, хорошим тоном. Мы хотим создать информационное пространство, очищенное от спекуляций, где источниками знаний выступают лучшие в России врачи доказательной и превентивной медицины.
Когда: 24 cентября
Где: Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК)
