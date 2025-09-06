«КО-ЛАБ» года: топовые врачи и health-инфлюэнсеры страны

Ведущие эксперты поделятся уникальным опытом и практическими советами: как грамотно питаться и контролировать свой вес, выбирать подходящие health apps и оставаться здоровым в мегаполисе и эпохе лжетрендов.

Команда «КО-ЛАБ» ставит перед собой задачу выстроить диалог между представителями науки и широкой аудиторией. Среди организаторов конференции сооснователь и директор ЦИПРа Ольга Пивень, эксперт в области эстетической медицины Ксения Зайцева, а также журналист, контент-специалист, автор шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.