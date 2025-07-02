Мария Худякова: «Меня интересуют те вещи, которые можно узнать о человеке по его речи»

Что такое картирование мозга?

Это перенос на карту мозга тех его участков, которые критичны для какой-либо деятельности. Мы занимаемся картированием речи во время операции, составляем карту мозга для каждого пациента. Например, какая-то часть мозга отвечает за зрение, а какая-то – за называние существительных. Есть зоны, которые просто вовлечены в процесс какой-то функции, а есть критичные – без них эта функция просто нарушается. Мы должны отметить все критичные для речи зоны, которые находятся рядом с опухолью.

Зачем?

Хирургу во время удаления опухоли нужно знать, какие участки мозга лучше оставить, чтобы человек после операции сохранил как можно больше функций. Мы как лингвисты отвечаем за речь, и нас зовут на операции в тех случаях, когда опухоли находятся близко к речевым зонам, но так можно контролировать любую деятельность. В интернете можно найти видео, на которых такие пациенты во время операции, например, играют на скрипке.

А как выбирают, какие участки нужно оставить?

В первую очередь ориентируются на клинические показания, тип и расположение опухоли. Во время подготовки к операции врачи уже знают, где находится опухоль и что может «сломаться» во время операции. Но и сам пациент тоже может сказать врачу, что важно сохранить. Для каждого человека будет своя функция, без которой он уже не будет самим собой. Например, если оперируемый музыкант, хирург постарается сохранить необходимые навыки, если есть угроза их нарушения. Для этого во время операции могут тестировать музыкальный слух или даже попросить играть на музыкальном инструменте. В это время хирург электродом на короткое время «отключает» небольшие участки коры в зоне удаления. Когда действие останавливается или сбивается, мы понимаем, что это критичный участок.

Всегда ли нужно проводить картирование?

Уже хорошо известно, как устроен здоровый мозг, но в любом случае каждый человек индивидуален. А мы работаем с нездоровым мозгом – с опухолями. Пока они растут, могут происходить метаморфозы, перераспределение участков. Мы имеем дело уже не с самым стандартным мозгом, а с уникальным вариантом, который нужно изучить во время операции. Думаю, нашу работу в этом направлении можно разделить на несколько частей.

На какие?

Во-первых, конечно, помочь конкретному пациенту. Более точного метода, который позволяет не лишить человека речи в подобных обстоятельствах, нет. Сейчас довольно хороший показатель продолжительности жизни людей после операций по удалению опухоли мозга. Наша задача – сделать эту жизнь как можно более полной, функциональной. Для многих сохранение речи – это, например, возможность вернуться к работе и обеспечивать себя. Понятно, что будет тяжелый период реабилитации, но картированием можно его облегчить.