Мария Худякова: «Меня интересуют те вещи, которые можно узнать о человеке по его речи»

Директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ переезжает из столицы в Нижний, чтобы возглавить исследование нарушений речи у пациентов нейрохирургии. Благодаря команде Марии Худяковой теперь можно оценить и минимизировать риски для речи при удалении опухоли. А в планах – разработка приложения, которое позволяет по тембру определить симптоматику депрессии (алгоритм уже есть!).
Что такое картирование мозга?
Это перенос на карту мозга тех его участков, которые критичны для какой-либо деятельности. Мы занимаемся картированием речи во время операции, составляем карту мозга для каждого пациента. Например, какая-то часть мозга отвечает за зрение, а какая-то – за называние существительных. Есть зоны, которые просто вовлечены в процесс какой-то функции, а есть критичные – без них эта функция просто нарушается. Мы должны отметить все критичные для речи зоны, которые находятся рядом с опухолью.
Зачем?
Хирургу во время удаления опухоли нужно знать, какие участки мозга лучше оставить, чтобы человек после операции сохранил как можно больше функций. Мы как лингвисты отвечаем за речь, и нас зовут на операции в тех случаях, когда опухоли находятся близко к речевым зонам, но так можно контролировать любую деятельность. В интернете можно найти видео, на которых такие пациенты во время операции, например, играют на скрипке.
А как выбирают, какие участки нужно оставить?
В первую очередь ориентируются на клинические показания, тип и расположение опухоли. Во время подготовки к операции врачи уже знают, где находится опухоль и что может «сломаться» во время операции. Но и сам пациент тоже может сказать врачу, что важно сохранить. Для каждого человека будет своя функция, без которой он уже не будет самим собой. Например, если оперируемый музыкант, хирург постарается сохранить необходимые навыки, если есть угроза их нарушения. Для этого во время операции могут тестировать музыкальный слух или даже попросить играть на музыкальном инструменте. В это время хирург электродом на короткое время «отключает» небольшие участки коры в зоне удаления. Когда действие останавливается или сбивается, мы понимаем, что это критичный участок.
Всегда ли нужно проводить картирование?
Уже хорошо известно, как устроен здоровый мозг, но в любом случае каждый человек индивидуален. А мы работаем с нездоровым мозгом – с опухолями. Пока они растут, могут происходить метаморфозы, перераспределение участков. Мы имеем дело уже не с самым стандартным мозгом, а с уникальным вариантом, который нужно изучить во время операции. Думаю, нашу работу в этом направлении можно разделить на несколько частей.
На какие?
Во-первых, конечно, помочь конкретному пациенту. Более точного метода, который позволяет не лишить человека речи в подобных обстоятельствах, нет. Сейчас довольно хороший показатель продолжительности жизни людей после операций по удалению опухоли мозга. Наша задача – сделать эту жизнь как можно более полной, функциональной. Для многих сохранение речи – это, например, возможность вернуться к работе и обеспечивать себя. Понятно, что будет тяжелый период реабилитации, но картированием можно его облегчить.
А другая часть?
С помощью картирования мы добавляем новые знания к некоторой всемирной картине того, что может находиться у каждого человека в мозге. Почему клиническая лингвистика важна для наших общих знаний о том, как устроены мозг и речь? Потому что, чтобы понять, как что-то работает, нужно что-то сломать. Ломать мы не можем, конечно же, поэтому собираем и анализируем данные, которые получаем от людей с нарушениями.
Это ведь очень трудоемкая работа.
Конечно, этим занимается весь центр. Обычно на самой операции присутствует несколько наших сотрудниц. Я восхищаюсь, когда они, даже будучи студентками, могут проводить такое тестирование. Конкретно я не хожу на операции, а занимаюсь анализом собранных данных, речи. Меня вообще привлекает ее изучение на дискурсивном уровне, то есть уровне целого текста, а не отдельных слов или предложений. Например, что отличает связную речь от несвязной? Есть такое понятие: «континуальность нормы», то есть невозможность поставить четкую границу между тем, где начинается речь с очевидными нарушениями, а где – речь здорового человека. Например, в усталом состоянии мы делаем оговорки и иногда забываем слова, даже будучи неврологически и психически здоровыми людьми. Меня интересуют те вещи, которые можно узнать о человеке по его речи. Особенно мне нравится это в контексте клинической лингвистики. Я изучаю, например, признаки депрессии, шизофрении в голосе человека, мы планируем проект по маркерам профессионального выгорания.
Вы же еще работаете над приложением, которое позволит диагностировать признаки депрессии?
Да, но здесь стоит быть помягче. Диагностирует всегда только профессионал, а приложение сделать этого не может. Мы работаем над детекцией депрессии – выявлением признаков, которые могут говорить о наличии расстройства. Это скорее инструмент, который смотивирует на поход к специалисту, если распознает что-то неладное.
Как вы справляетесь с настолько разными проектами?
Я всегда держу в уме, что руководить лабораторией – не значит быть умнее всех или уметь делать все, чем занимаются твои люди. Это значит, что ты можешь оценить, насколько грамотные и адекватные вещи делают подопечные. В какие-то моменты надо уметь вывести всех на диалог, в какой-то – наставить и поддержать. Конечно, это сложно, но мне кажется, что я на своем месте.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Мария Мужжухин
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Ретушь: Петр Осипов
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