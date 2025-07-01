В Нижнем провели первую антихрап-операцию

Григорий Белозеров, врач-отоларинголог: 40% моего ежедневного приема – это храпуны. Приводят их жены, приходят сами, уже обследованных храпунов направляют коллеги-сомнологи и неврологи. Храп появляется, если мышцы мягкого нёба растягиваются и обвисают. Но просто подрезать мышцы мягкого нёба опасно: мы получим рубцовую структуру с осложнениями вплоть до сильной гнусавости голоса, заброса еды в носоглотку и дисфункции слуховых труб. Задача ЛОР-хирурга – максимально сберечь обвисшее нёбо и его функцию. Мы не режем, а, наоборот, укрепляем его армирующими нитями. Приводим нёбо в тонус, образно говоря.

Операция подходит не всем пациентам – она противопоказана людям с сердечно-сосудистой патологиями, ослабленным и пациентам с тяжелым ночным апноэ. Эффект после операции остается надолго, но иногда храп может вернуться – в том числе из-за набора веса и других процессов, которые провоцируют обвисание мягкого нёба.

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