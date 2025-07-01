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Здоровье

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В Нижнем провели первую антихрап-операцию

Прооперировал пациента, страдавшего от храпа, врач-отоларинголог и хирург Григорий Белозеров. Процедура предполагает воздействие на мягкое нёбо, которое защищает носоглотку от попадания туда жидкости, еды и еще, например, влияет на функции ушей.

Григорий Белозеров, врач-отоларинголог: 40% моего ежедневного приема – это храпуны. Приводят их жены, приходят сами, уже обследованных храпунов направляют коллеги-сомнологи и неврологи. Храп появляется, если мышцы мягкого нёба растягиваются и обвисают. Но просто подрезать мышцы мягкого нёба опасно: мы получим рубцовую структуру с осложнениями вплоть до сильной гнусавости голоса, заброса еды в носоглотку и дисфункции слуховых труб. Задача ЛОР-хирурга – максимально сберечь обвисшее нёбо и его функцию. Мы не режем, а, наоборот, укрепляем его армирующими нитями. Приводим нёбо в тонус, образно говоря.

Операция подходит не всем пациентам – она противопоказана людям с сердечно-сосудистой патологиями, ослабленным и пациентам с тяжелым ночным апноэ. Эффект после операции остается надолго, но иногда храп может вернуться – в том числе из-за набора веса и других процессов, которые провоцируют обвисание мягкого нёба.

Редакция «НН.Собака.ru» заботится о вашем здоровье и напоминает, что перед каждой медицинской процедурой необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, нет ли у вас к ней противопоказаний.

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