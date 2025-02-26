Ученые ННГУ им. Лобачевского нашли способ помочь больным с эпилепсией

Они создали устройство, способное предотвращать приступы и даже заменять поврежденные участки мозга. Речь о мемристоре, который выполняет функцию нейронов и синапсов (место контакта между нейронами): генерирует, обрабатывает и хранит информацию.
Мария Коряжкина, автор исследования: «Испытания на клетках здорового и эпилептического мозга доказали, что устройство может распознавать эпилептические сигналы и, в перспективе, блокировать их. Мы можем плавно регулировать проводимость мемристора для передачи нормального нейросигнала и подавления вспышек эпилепсии».
Изобретение позволяет усовершенствовать уже известные технологии — сделать их дешевле, компактнее и эффективнее.
Фото: пресс-служба ННГУ (фотограф Андрей Скворцов)
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