18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

Ученые ННГУ им. Лобачевского нашли способ помочь больным с эпилепсией

Они создали устройство, способное предотвращать приступы и даже заменять поврежденные участки мозга. Речь о мемристоре, который выполняет функцию нейронов и синапсов (место контакта между нейронами): генерирует, обрабатывает и хранит информацию.

Мария Коряжкина, автор исследования: «Испытания на клетках здорового и эпилептического мозга доказали, что устройство может распознавать эпилептические сигналы и, в перспективе, блокировать их. Мы можем плавно регулировать проводимость мемристора для передачи нормального нейросигнала и подавления вспышек эпилепсии».

Изобретение позволяет усовершенствовать уже известные технологии — сделать их дешевле, компактнее и эффективнее.

 

Фото: пресс-служба ННГУ (фотограф Андрей Скворцов)

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: