Ученые ННГУ им. Лобачевского нашли способ помочь больным с эпилепсией

Мария Коряжкина, автор исследования: «Испытания на клетках здорового и эпилептического мозга доказали, что устройство может распознавать эпилептические сигналы и, в перспективе, блокировать их. Мы можем плавно регулировать проводимость мемристора для передачи нормального нейросигнала и подавления вспышек эпилепсии».

Изобретение позволяет усовершенствовать уже известные технологии — сделать их дешевле, компактнее и эффективнее.

Фото: пресс-служба ННГУ (фотограф Андрей Скворцов)