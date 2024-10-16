Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» в этом году продлится c 20 октября по 20 ноября

В эти дни в онкодиспансере (Нижнего Новгорода и Дзержинска) можно будет пройти бесплатное маммографическое обследование*, а в семи (!) частных клиниках — со скидкой до 50%.
*Телефон для записи: +7 (996) 013-05-15 (нужно сказать кодовое слово «Бюст-мост»).
К проекту присоединились клиники «Радуга здоровья», «ИмиджЛаб», «Академия VIP», «РусМед», «Александрия», «Ника Спринг», «Тонус», здесь можно получить скидку до 50% на маммографию, УЗ-диагностику и консультации специалистов.
Девять лет назад личная история подтолкнула Екатерину Чудакову, директора бюро «Краса Нижнего Новгорода» и руководителя проекта «800 добрых дел», провести первую акцию «Бюст-мост»: из трех тысяч бюстгальтеров был создан своеобразный мост через Волгу. Таким необычным способом организаторы хотели вызвать общественный резонанс и напомнить, что от рака груди никто не застрахован, а профилактика способна сохранить жизнь.
Екатерина Чудакова
Наша цель — чтобы как можно больше женщин пришли и проверили свое здоровье. Поэтому приглашаем всех нижегородок принять участие в акции и позаботиться о себе!
Акция «Бюст-мост» проходила в разных форматах и стала общероссийской, помимо перформансов (получила премию Global Event Awards) она включает приемы маммологов и онкологов для всех желающих. За время существования проекта в дни акции примерно у 50 женщин выявили заболевания.
В 2023 «НН.Собака.ru» совместно с организаторами проекта «Бюст-Мост» создала фотопроект, призванный напомнить всем женщинам: обнаруженная на ранней стадии болезнь сегодня полностью излечима.
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