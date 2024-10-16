Акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди» в этом году продлится c 20 октября по 20 ноября

В эти дни в онкодиспансере (Нижнего Новгорода и Дзержинска) можно будет пройти бесплатное маммографическое обследование*, а в семи (!) частных клиниках — со скидкой до 50%.

*Телефон для записи: +7 (996) 013-05-15 (нужно сказать кодовое слово «Бюст-мост»).