Финал социального проекта «Бюст-Мост»

Врачи-онкологи НОКОД и КДЦ в порядке живой очереди проведут прием всех желающих женщин от 18 лет и старше в культурном центре «Рекорд» 31 октября с 10:00 до 17:00. Можно будет получить консультацию маммолога, а потом сделать УЗИ молочных желез или маммографию (по назначению специалиста).