Финал социального проекта «Бюст-Мост»

Врачи-онкологи НОКОД и КДЦ в порядке живой очереди проведут прием всех желающих женщин от 18 лет и старше в культурном центре «Рекорд» 31 октября с 10:00 до 17:00. Можно будет получить консультацию маммолога, а потом сделать УЗИ молочных желез или маммографию (по назначению специалиста).
В 18.00 начнется public talk c ведущими врачами клиник-партнеров проекта. Гости обсудят важность выявления симптомов рака груди на первой стадии, а также подведут итоги проекта. Модератором выступит актриса Татьяна Храмова. Также состоится показ новой коллекции бренда Numero Nuovo.
А как же «мост»? Без этого символа надежды и связи с будущим не обойдется: проект завершит мультимедийное шоу от студии dreamlaser на Канавинском мосту.
Реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, министерства здравоохранения Нижегородской области, АНО «Центр 800».
Официальный партнер проекта – центр лучевой диагностики и эндоскопической хирургии «Тонус Премиум».
Фото: архив редакции
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