Сеть сосудистых центров откроют в Нижегородской области

Сеть медицинских сосудистых центров появится на юге Нижегородской области к 2027 году. Один уже открылся в Арзамасе.
В перспективе аналогичные появятся в Выксе и Сарове.
Так, к 2027 году на юге области появится сетевой треугольник, который возьмет на себя лечение пациентов с сосудистыми катастрофами.
Каждый центр станет резервным, при вынужденном переключении потоков пациентов, если произойдут временные поломки оборудования.
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Фото: unsplash
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