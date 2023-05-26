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Сеть сосудистых центров откроют в Нижегородской области

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Сеть медицинских сосудистых центров появится на юге Нижегородской области к 2027 году. Один уже открылся в Арзамасе.

 

В перспективе аналогичные появятся в Выксе и Сарове.

Так, к 2027 году на юге области появится сетевой треугольник, который возьмет на себя лечение пациентов с сосудистыми катастрофами.

Каждый центр станет резервным, при вынужденном переключении потоков пациентов, если произойдут временные поломки оборудования.



 

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Фото: unsplash

 

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