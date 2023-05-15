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Здоровье

Запуск проекта «Калькулятор здоровья»

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Проект «Калькулятор здоровья» запущен в Нижегородской области. Программа доступна на сайте регионального Минздрава.

 

Тест создан, чтобы оценить риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших десяти лет у нижегородцев. Он позволит определить прогноз и оценить необходимость визита к врачу.

Пройти тест особенно важно тем, кто считает себя здоровым и не ходит к врачам.

Опрос конфиденциальный, а рекомендации, которые получат пользователи после его прохождения, простые, но эффективные.



 

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Фото: unsplash

 

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