Запуск проекта «Калькулятор здоровья»

Проект «Калькулятор здоровья» запущен в Нижегородской области. Программа доступна на сайте регионального Минздрава.
Тест создан, чтобы оценить риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших десяти лет у нижегородцев. Он позволит определить прогноз и оценить необходимость визита к врачу.
Пройти тест особенно важно тем, кто считает себя здоровым и не ходит к врачам.
Опрос конфиденциальный, а рекомендации, которые получат пользователи после его прохождения, простые, но эффективные.
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Фото: unsplash
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