18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

74 новых скорых получили медорганизации Нижнего

Поделиться:

Нижегородские медучреждения получили 74 новые машины скорой помощи. Это одно из крупнейших поступлений за последние годы.

 

12 автомобилей были приобретены в начале 2023 года в рамках нацпроекта для небольших населенных пунктов. Еще 62 машины купили для крупных городов за счет областных средств.

Машины распределят по Ардатовскому, Балахнинскому, Богородскому, Большемурашкинскому, Вадскому, Гагинскому, Городецкому, Ковернинскому, Краснобаковскому, Кстовскому, Лукояновскому, Павловскому и Сеченовскому муниципальным округам.

Также машины будут работать в городских округах: Арзамас, Бор, Воротынец, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Навашино, Нижний Новгород и Сокольское.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: