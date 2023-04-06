74 новых скорых получили медорганизации Нижнего

12 автомобилей были приобретены в начале 2023 года в рамках нацпроекта для небольших населенных пунктов. Еще 62 машины купили для крупных городов за счет областных средств.

Машины распределят по Ардатовскому, Балахнинскому, Богородскому, Большемурашкинскому, Вадскому, Гагинскому, Городецкому, Ковернинскому, Краснобаковскому, Кстовскому, Лукояновскому, Павловскому и Сеченовскому муниципальным округам.

Также машины будут работать в городских округах: Арзамас, Бор, Воротынец, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Навашино, Нижний Новгород и Сокольское.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash