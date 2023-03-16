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«НН.Собака.ru» организует крупнейший public talk для будущих мам

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В рамках премии «Health&Beauty» «Собака.ru Нижний Новгород» и маркетинговое агентство PRoActive организуют крупнейший в городе public talk для будущих мам «Давай, рожай!».

 

На лектории выступят ведущие педиатры-неонатологи, консультанты по грудному вскармливанию, а также психологи.

Главная цель проекта — создание клуба будущих мам, где беременные нижегородки смогут получить высококвалифицированную информацию и найдут единомышленниц.

Тайминг мероприятия:

  • 13:30 — лекторий «Уход за новорожденным»
  • 14:00 — лекторий «Быстрое восстановление после родов»
  • 14:30 — лекторий «Питание ребенка первого года жизни»
  • 16:00 — лекторий «У вас родился ребенок, на что вы имеете право»
  • 16:30 — лекторий «Секс во время беременности и после родов»

Подробности о проекте можно найти в сообществе.

Гостей ждут 9 апреля в 13:00 по адресу (Порт, ул. Красная Слобода, 9). Участие в мероприятии бесплатное, а зарегистрироваться можно по ссылке.



 

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Фото: unsplash

 

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