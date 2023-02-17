Цифра дня: 25 уникальных исследований на сердце провели в нижегородском кардиоцентре

С начала 2023 года в кардиохирургической клинической больнице имени Королева провели 25 уникальных исследований. Диагностика велась с помощью аппарата стресс-МРТ.
Оборудование с магнитным велоэргометром начало работать здесь с сентября 2022 года. Пациент крутит специальные педали, а аппарат анализирует работу сердца при физической нагрузке в режиме реального времени.
Комплексное МРТ-исследование позволяет диагностировать врожденные аномалии, а также оценить насколько нарушено кровоснабжение миокарда. Именно эти данные помогают выбрать тактику лечения.
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Фото: unsplash
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