Донорская акция в Нижнем

Донорская акция пройдет в Канавинском районе 3 февраля с 9:00 до 11:00. Нижегородцы могут сдать кровь на выездной станции переливания областного центра крови имени Климовой. Об этом сообщает администрация района.
Желающие сдать кровь могут позвонить в центр, узнать всю информацию и записаться на сдачу крови.
Предварительная запись доноров по проходит телефонам: 8(831) 432-85-70, 8(831) 438-09-78 (в будни с 8:00 до 14:00).
Участников ждут у здания районной администрации по адресу: улица Октябрьской Революции, 27.
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Фото: unsplash
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