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Здоровье

Записаться к нижегородским врачам можно через «Госуслуги»

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Нижегородцы могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги». Также для записи действуют региональный портал медуслуг, колл-центр поликлиники и единый телефон поддержки 122.

 

Что необходимо сделать, чтобы записаться к врачу?

  1. найти вкладку «Здоровье» на портале
  2. кликнуть на «Запись на прием к врачу» — записать можно себя, ребенка или другого человека (поиск врача ведется по медорганизации или по специальности врача)
  3. в календаре выбрать дату приема и время

«Уже в этом году до 60% времени врачей поликлиники должно быть в свободно в слотах записи. Оставшиеся 40% слотов будет распределять сам врач для повторной записи или маршрутизации», — отметил министр здравоохранения.

Ожидается, что в первом квартале 2023 года система записи к врачу должна стать полностью дистанционной — через телефон или порталы.



 

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Фото: unsplash

 

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