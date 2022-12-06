Записаться к нижегородским врачам можно через «Госуслуги»

Нижегородцы могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги». Также для записи действуют региональный портал медуслуг, колл-центр поликлиники и единый телефон поддержки 122.
Что необходимо сделать, чтобы записаться к врачу?
- найти вкладку «Здоровье» на портале
- кликнуть на «Запись на прием к врачу» — записать можно себя, ребенка или другого человека (поиск врача ведется по медорганизации или по специальности врача)
- в календаре выбрать дату приема и время
«Уже в этом году до 60% времени врачей поликлиники должно быть в свободно в слотах записи. Оставшиеся 40% слотов будет распределять сам врач для повторной записи или маршрутизации», — отметил министр здравоохранения.
Ожидается, что в первом квартале 2023 года система записи к врачу должна стать полностью дистанционной — через телефон или порталы.
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Фото: unsplash
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