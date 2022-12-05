Цифра дня: более 1 800 нижегородок поучаствовали в проекте «Бюст-мост»

Партнерами акции стали более 60 медицинских частных и государственных учреждений Нижегородской области, где в рамках акции можно было обследоваться со скидкой или бесплатно.

Проект «Бюст-мост» проводится в городе ежегодно с 2015 года. Акция помогает провести профилактику и выявить на ранней стадии рак молочной железы у женщин. Сегодня это заболевание — одно из самых распространенных среди онкологических. Одна из главных причин в том, что женщины недооценивают важность диагностики.





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Фото: сайт Нижний 800