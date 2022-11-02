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Донорская акция в Канавинском районе

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Нижегородцы смогут сдать кровь в мобильном комплексе в Канавинском районе 11 ноября. С 9:00 до 11:00 акция пройдет у здания районной администрации по адресу: улица Октябрьской Революции, 27.

 

Перед взятием крови медработники измерят вес, рост и пульс донора. Затем проверят артериальное давление и наличие заболеваний.

Кроме того, кровь можно сдать и по предварительной записи. Необходимо позвонить по телефонам: 8 (831) 432-85-70 и 8 (831) 438-09-78 (в будние дни с 8:00 до 14:00). Перед записью специалисты просят нижегородцев ознакомиться с информацией по ссылке.



 

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Фото: pexels

 

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