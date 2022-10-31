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В Нижнем стартует «Бюст-мост»

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Социальный проект «Бюст-мост» в седьмой раз пройдет в Нижегородской области. С 1 по 30 ноября жительницы региона смогут пройти маммографию: в возрасте от 40 лет — бесплатно в больницах, в возрасте от 18 лет — со скидкой в частных клиниках, участвующих в проекте.

 

Маммография — один из самых эффективных методов выявления рака молочной железы. По словам врачей, если начать лечить рак на первой стадии, то показатель выживаемости составит до 97%, на второй стадии он снижается до 75%, на третьей — до 50%, а на четвертой — до 10%. Чем раньше выявлена болезнь, тем более благоприятным будет прогноз.

В рамках акции организуют прием пациенток, которые не имеют ранее установленного онкологического диагноза. Они смогут пройти исследования в следующих пунктах:

  • улица. Деловая 11/1: телефон для записи: (831) 282-00-01, кодовое слово «Бюст-мост»;
  • Дзержинск, улица Ватутина, 39: телефоны для записи: (8313) 22-39-40, 22-07-49, 28-77-03, кодовое слово «Бюст-мост».

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.


 

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Фото: unsplash

 

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