В Парке науки пройдет цикл лекториев о медицине

29 сентября в Парке науки ННГУ откроется цикл лекториев с участниками проекта Лаборатория Science HUB. На этот раз в фокусе медицина и биология.
Публикуем программу:
18:30 — «Все дело в генах! Когда обращаться к врачу-генетику» — Денис Черневский, врач-генетик, ассистент кафедры факультетской педиатрии ПИМУ.
19:00 — «Секреты вечной молодости. Как тикают ваши биологические часики?» — Елена Кондакова, ассистент кафедры общей и медицинской генетики ИББМ ННГУ.
19:30 — «Реконструкция пальцев кисти» — Иван Вешаев, врач травматолог-ортопед.
20:00 — «Как зарождается и развивается опухоль?» — Анастасия Филатьева, студентка кафедры общей и медицинской генетики ИББМ ННГУ.
Зарегистрироваться можно здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)