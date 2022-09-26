В Парке науки пройдет цикл лекториев о медицине

Публикуем программу:

18:30 — «Все дело в генах! Когда обращаться к врачу-генетику» — Денис Черневский, врач-генетик, ассистент кафедры факультетской педиатрии ПИМУ.

19:00 — «Секреты вечной молодости. Как тикают ваши биологические часики?» — Елена Кондакова, ассистент кафедры общей и медицинской генетики ИББМ ННГУ.

19:30 — «Реконструкция пальцев кисти» — Иван Вешаев, врач травматолог-ортопед.

20:00 — «Как зарождается и развивается опухоль?» — Анастасия Филатьева, студентка кафедры общей и медицинской генетики ИББМ ННГУ.

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