Масочный режим в нижегородских больницах возобновляется? Кажется, да!

«Растет заболеваемость, и, так как в медицинские организации приходят пациенты с разными заболеваниями, чтобы не подвергать друг друга дополнительному риску, временно возвращаем рекомендацию носить маски», — говорит министр.

Кроме того, усилят контроль за медучреждениями и будут проверять наличие санитайзеров. Для пациентов с температурой организуют отдельный вход.

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Фото: unsplash