Масочный режим в нижегородских больницах возобновляется? Кажется, да!

Сегодня, 15 августа, в медорганизациях Нижегородской области вводят масочный режим. Защитные маски будут носить сотрудники и пациенты. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
«Растет заболеваемость, и, так как в медицинские организации приходят пациенты с разными заболеваниями, чтобы не подвергать друг друга дополнительному риску, временно возвращаем рекомендацию носить маски», — говорит министр.
Кроме того, усилят контроль за медучреждениями и будут проверять наличие санитайзеров. Для пациентов с температурой организуют отдельный вход.
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Фото: unsplash
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