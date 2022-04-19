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В Нижнем Новгороде отменили масочный режим? Почти

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Так, пункт о ношении масок в общественных местах исключен из указа губернатора.

 

Но, физическим и юридическим лицам необходимо соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором (постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31).

«Указом ношение масок больше не регулируется. Необходимости в таком требовании, действовавшем в регионе больше двух лет, именно в рамках режима повышенной готовности на данный момент мы не видим. Как только появляется возможность, мы снимаем ограничения или ослабляем свои требования», — сказал Глеб Никитин.

Также из указа губернатора исключаются:

  • рекомендация об организации образовательного процесса преимущественно в дистанционном формате
  • необходимость тестирования и соблюдения карантина для прибывающих на территорию области из-за границы граждан.

Режим самоизоляции для беременных продлевается до 31 мая 2022 года.


 

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Фото: pexels

 

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