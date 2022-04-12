Нижегородцы смогут получить медсправку без посещения поликлиники

В Нижегородской области запустили новый проект в области здравоохранения. Теперь горожане смогут получить медицинские справки и выписки без посещения поликлиник. Об этом в Telegram-канале сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Приказ соответствующего профильного ведомства уже подписан. В некоторых поликлиниках региона эту возможность начнут тестировать уже с 12 апреля.
Если человек регулярно проходит диспансеризацию, есть свежие данные о его состоянии здоровья, то вся эта информация уже загружается в персональную электронную карту здоровья.
«На основе этих данных выдачу части справок и выписок уже можно перевести в дистанционный формат», — добавил Мелик-Гусейнов.
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Фото: pexels
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