Нижегородцы смогут получить медсправку без посещения поликлиники

Приказ соответствующего профильного ведомства уже подписан. В некоторых поликлиниках региона эту возможность начнут тестировать уже с 12 апреля.

Если человек регулярно проходит диспансеризацию, есть свежие данные о его состоянии здоровья, то вся эта информация уже загружается в персональную электронную карту здоровья.

«На основе этих данных выдачу части справок и выписок уже можно перевести в дистанционный формат», — добавил Мелик-Гусейнов.

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Фото: pexels