Когда ждать новую волну COVID-19 ждут в Нижегородской области?

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, когда в регион придет пятая волна коронавируса. Прогноз на апрель.
«До эпидподъема в России остается все меньше времени. Ожидаем новую волну уже в апреле. Скорость распространения инфекции будет зависеть от интенсивности авиасообщения», — отметил министр.
Глава минздрава отметил, что уже пятую неделю в Европе растет заболеваемость коронавирусом. Министр добавил, что во время эпидемиологического подъема медицина снова будет испытывать сильные перегрузки.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: pexels
Комментарии (0)