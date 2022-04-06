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Здоровье

Когда ждать новую волну COVID-19 ждут в Нижегородской области?

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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, когда в регион придет пятая волна коронавируса. Прогноз на апрель.

 

«До эпидподъема в России остается все меньше времени. Ожидаем новую волну уже в апреле. Скорость распространения инфекции будет зависеть от интенсивности авиасообщения», — отметил министр.

Глава минздрава отметил, что уже пятую неделю в Европе растет заболеваемость коронавирусом. Министр добавил, что во время эпидемиологического подъема медицина снова будет испытывать сильные перегрузки.

 

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Фото: pexels

 

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