Когда ждать новую волну COVID-19 ждут в Нижегородской области?

«До эпидподъема в России остается все меньше времени. Ожидаем новую волну уже в апреле. Скорость распространения инфекции будет зависеть от интенсивности авиасообщения», — отметил министр.

Глава минздрава отметил, что уже пятую неделю в Европе растет заболеваемость коронавирусом. Министр добавил, что во время эпидемиологического подъема медицина снова будет испытывать сильные перегрузки.

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Фото: pexels