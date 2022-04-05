В Нижегородской области снижается уровень заболеваемости COVID-19

Отмечается, что за последнюю неделю количество заболевших коронавирусом снизилось на 25%. Кроме того, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ не превышены.

«Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

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Фото: pexels