В Нижегородской области снижается уровень заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ продолжает снижаться в Нижегородской области. Так, число заболевших коронавирусом сократилось на четверть. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последнюю неделю количество заболевших коронавирусом снизилось на 25%. Кроме того, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ не превышены.
«Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения», — отметили в управлении Роспотребнадзора.
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Фото: pexels
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