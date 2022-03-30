Дефицитные лекарства возвращаются в аптеки Нижегородской области. Они пропали из-за ажиотажного спроса

Лекарства, которые пропали из нижегородских аптек из-за ажиотажного спроса, начнут появляться на полках. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
«Уверен, что все наладится в ближайшее время. Закупать препараты впрок не рекомендую», – отметил министр.
Давид Мелик-Гусейнов не рекомендует нижегородцам закупать лекарственные препараты впрок. Медикаменты можно и нужно заменять, если привычные не помогают или временно отсутствуют в аптеках.
«Мы будем готовы увеличить финансирование закупок лекарств, чтобы выполнять свои обязательства. Средства на это есть, а правительство России сегодня упростило механизмы закупки лекарств и медоборудования для больниц и поликлиник», – отметил Глеб Никитин.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: pexels
Комментарии (0)