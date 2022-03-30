Дефицитные лекарства возвращаются в аптеки Нижегородской области. Они пропали из-за ажиотажного спроса

«Уверен, что все наладится в ближайшее время. Закупать препараты впрок не рекомендую», – отметил министр.

Давид Мелик-Гусейнов не рекомендует нижегородцам закупать лекарственные препараты впрок. Медикаменты можно и нужно заменять, если привычные не помогают или временно отсутствуют в аптеках.

«Мы будем готовы увеличить финансирование закупок лекарств, чтобы выполнять свои обязательства. Средства на это есть, а правительство России сегодня упростило механизмы закупки лекарств и медоборудования для больниц и поликлиник», – отметил Глеб Никитин.







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Фото: pexels