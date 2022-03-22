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Какие вакцины наиболее эффективны при COVID-19? Рассказали в нижегородском минздраве

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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал эффективные вакцины против COVID-19. Исследования опубликованы в международном журнале «Аргентина».

 

Исследователи сравнили оценочную эффективность трех вакцин от коронавируса. Так, для привитых «Спутника V», она составила 83,1%, AstraZeneca — 81,1%, а «Синофарма» — 70,4%.

После двух доз всех трех вакцин эффективность стала выше. Для привитых «Спутником V» показатель достиг отметки 93,1%, AstraZeneca — 93,7%, а «Синофармом» — 85%.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов спрогнозировал эпидподъем в регионе. Рассказываем подробнее по ссылке.




 

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Фото: pexels

 

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