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В Нижегородской области снизилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

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В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 19,3%, новой коронавирусной инфекцией — на 25%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

 

В Нижнем Новгороде заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 13,5%.

По данным на 7 марта, на карантин по ОРВИ и коронавирусу полностью закрыт один садик, а также несколько групп в других детских садах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал семь факторов риска при заражении COVID-19.


 

 

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Фото: pexels

 

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