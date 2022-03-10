В Нижегородской области снизилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 19,3%, новой коронавирусной инфекцией — на 25%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
В Нижнем Новгороде заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 13,5%.
По данным на 7 марта, на карантин по ОРВИ и коронавирусу полностью закрыт один садик, а также несколько групп в других детских садах.
Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал семь факторов риска при заражении COVID-19.
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Фото: pexels
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