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В Нижнем Новгороде отменили «удаленку» для сотрудников. А что еще?

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Рассказываем, что изменилось в регионе.

 

3 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

«В регионе отменяется требование о переводе на дистанционный режим 30 процентов работников. Вместе с этим сохраняется требование о дистанционном режиме работы для граждан в возрасте 60 лет и старше, беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудникам, которые общаются с клиентами, больше не надо защищать руки перчатками. Аннулируется и требование о том, что прием посетителей в организациях возможен только по предварительной записи.

Также, теперь допускается обслуживание посетителей за барной стойкой с соблюдением социальной дистанции.


 

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Фото: pexels

 

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