В Нижнем Новгороде отменили «удаленку» для сотрудников. А что еще?

3 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

«В регионе отменяется требование о переводе на дистанционный режим 30 процентов работников. Вместе с этим сохраняется требование о дистанционном режиме работы для граждан в возрасте 60 лет и старше, беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудникам, которые общаются с клиентами, больше не надо защищать руки перчатками. Аннулируется и требование о том, что прием посетителей в организациях возможен только по предварительной записи.

Также, теперь допускается обслуживание посетителей за барной стойкой с соблюдением социальной дистанции.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels