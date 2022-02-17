Когда отменят QR-коды при посещении торговых центров Нижнего? Названо условие

Требование о необходимости предъявлять QR-коды при посещении торговых центров отменят только при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили представители регионального правительства, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Shutterstock.com
Так, посетители ТЦ будут вправе не предъявлять QR-кода после получения соответствующей рекомендации главного санитарного врача региона.
Напомним, ранее в управлении Роспотребнадзора заявили, что в 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.