Когда отменят QR-коды при посещении торговых центров Нижнего? Названо условие

Так, посетители ТЦ будут вправе не предъявлять QR-кода после получения соответствующей рекомендации главного санитарного врача региона.

Напомним, ранее в управлении Роспотребнадзора заявили, что в 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон».

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