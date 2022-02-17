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Когда отменят QR-коды при посещении торговых центров Нижнего? Названо условие

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Требование о необходимости предъявлять QR-коды при посещении торговых центров отменят только при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили представители регионального правительства, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

 

Shutterstock.com

Так, посетители ТЦ будут вправе не предъявлять QR-кода после получения соответствующей рекомендации главного санитарного врача региона.

Напомним, ранее в управлении Роспотребнадзора заявили, что в 94% случаев заболевания COVID-19 в Нижегородской области выявляют штамм «омикрон».

 

 

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