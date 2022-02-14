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У пяти нижегородцев обнаружен черный грибок.

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Ранее подобный грибок находили у переболевших предыдущими штаммами COVID-19.

Мукормикоз, или черный грибок - инфекция, которую начали обнаруживать врачи у пациентов, переболевших «омикроном». На данный момент он был обнаружен у пяти человек в больнице №35 областного центра.

По словам заведующего отделением нижегородской больницы № 35 Григория Белозерова, пациенты сначала принимают противогрибковые лекарства, затем отправляются на операцию. После хирургического вмешательства продолжается медикаментозная терапия. С подобным диагнозом обращались с самого начала пандемии. Сейчас медики продолжают изучение инфекции.

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