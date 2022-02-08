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Больничные листы в Нижнем Новгороде можно будет закрыть без повторного ПЦР

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Проходить повторное тестирование не потребуется при условии соблюдения недельного домашнего карантина.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области и министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова, по истечении указанного срока у человека не должно оставаться температуры и других симптомов ОРВИ, появляющихся при заражении COVID-19.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут открыть больничные листы на семь дней и закрыть их по телефону колл-центра поликлиники.

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