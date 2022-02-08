Больничные листы в Нижнем Новгороде можно будет закрыть без повторного ПЦР

По словам заместителя губернатора Нижегородской области и министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова, по истечении указанного срока у человека не должно оставаться температуры и других симптомов ОРВИ, появляющихся при заражении COVID-19.



Ранее сообщалось, что нижегородцы могут открыть больничные листы на семь дней и закрыть их по телефону колл-центра поликлиники.