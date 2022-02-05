18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • Здоровье/Нижний Новгород
  • News
Здоровье

В регионе зафиксирован новый рекорд заболеваемости

Поделиться:

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 3 458 новых случаев заражения COVID-19

Ранее рекордное количество заболевших коронавирусом составляло 2980 человек. Всего в регионе зарегистрировано 263 468 случаев COVID-19, из них 230 089 выздоровело и выписаны из больниц.

Общее количество летальных случаев по области достигло 10 587, 26 за последние сутки.
О прогнозах развития эпидемии в ближайшее время рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: