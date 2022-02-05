В регионе зафиксирован новый рекорд заболеваемости

Ранее рекордное количество заболевших коронавирусом составляло 2980 человек. Всего в регионе зарегистрировано 263 468 случаев COVID-19, из них 230 089 выздоровело и выписаны из больниц.



Общее количество летальных случаев по области достигло 10 587, 26 за последние сутки.

О прогнозах развития эпидемии в ближайшее время рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.