В регионе зафиксирован новый рекорд заболеваемости

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 3 458 новых случаев заражения COVID-19
Ранее рекордное количество заболевших коронавирусом составляло 2980 человек. Всего в регионе зарегистрировано 263 468 случаев COVID-19, из них 230 089 выздоровело и выписаны из больниц.
Общее количество летальных случаев по области достигло 10 587, 26 за последние сутки.
О прогнозах развития эпидемии в ближайшее время рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
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