У 75% заболевших коронавирусом нижегородцев выявлен «Омикрон»

Глава нижегородского минздрава в своих социальных сетях поделился, что течение болезни при омикрон-штамме более мягкое, без высокого процента осложнений, а пневмонии встречаются редко.



При этом было отмечено, что состояние нижегородцев ухудшается постоянной нагрузкой и эмоциональными переживаниями по поводу ухудшающегося коллективного иммунитета: «Важно максимально успокоиться. <…> Эмоции не дают возможность быть услышанными и полноценно помочь».

Также Давид Мелик-Гусейнов в своем посте напомнил о действиях при симптомах ОРВИ: «Необходимо: оставаться дома, принять обезболивающий препарат, если сильно болит голова или мышцы. Температуру стоит сбивать, если она выше 38,5 градуса. Рекомендуется также обильное питье (до 3,5 литров в сутки). Если температура невысокая, можно прийти в поликлинику, надев маску и перчатки. Если температура выше 38,5 градусов лучше вызвать врача на дом.»

Замгубернатора Нижегородской области предупредил нижегородцев о продолжающемся росте заболеваемости и пожелал беречь себя и блихких!



Напомним, что в В Нижнем Новгороде вступили в силу новые коронавирусные изменения.