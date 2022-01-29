В Нижнем Новгороде новые коронавирусные изменения. Рассказываем, как будет работать общепит и ТЦ

Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения коснутся работы торговых центров и общепита.
Главные изменения:
- режим самоизоляции для беременных продлен до 31 марта 2022 года
- введен запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых
- действует ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку (Данная норма не распространяется на организации, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам).
- введен полный запрет на проведение танцевальных вечеринок и караоке, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам
«Более 30 процентов коек для больных ковидом сейчас свободно, достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ. Сейчас в приоритете — амбулаторная медицинская помощь и ответственное отношение жителей к соблюдению противоэпидемиологических норм», — добавил губернатор Нижегородской области.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.