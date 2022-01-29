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В Нижнем Новгороде новые коронавирусные изменения. Рассказываем, как будет работать общепит и ТЦ

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Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения коснутся работы торговых центров и общепита.

 

Главные изменения:

  • режим самоизоляции для беременных продлен до 31 марта 2022 года
  • введен запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых
  • действует ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку (Данная норма не распространяется на организации, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам).
  • введен полный запрет на проведение танцевальных вечеринок и караоке, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам

«Более 30 процентов коек для больных ковидом сейчас свободно, достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ. Сейчас в приоритете — амбулаторная медицинская помощь и ответственное отношение жителей к соблюдению противоэпидемиологических норм», — добавил губернатор Нижегородской области.

 

 

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Фото: pexels

 

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