В Нижегородскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» — 2 160 доз

В столицу Приволжья поступила первая партия вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» — 2 160 доз. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Медицинские учреждения города готовы к проведению прививочной кампании — подготовлены прививочные бригады и закуплено необходимое оборудование .
Всего на регион поступило 2 160 доз.
По словам Глеба Никитина, вакцинацию детей будут проводить на добровольной основе и с письменного согласия родителей. Перед прививкой школьников осмотрят врачи. Горожане могут узнать, как записать детей на прививку, позвонив в поликлиники по месту прикрепления.
Напомним, в столице Приволжья 47 школ полностью закрыты из-за распространения штамма «омикрон» и ОРВИ. Об этом говорится в данных Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области на 25 января.
Кроме того, стало известно, что и театры Нижнего Новгорода отменяют и переносят спектакли. Публикуем изменения в афишах.
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Фото: Shutterstock.com
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