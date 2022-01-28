В Нижегородскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» — 2 160 доз

Медицинские учреждения города готовы к проведению прививочной кампании — подготовлены прививочные бригады и закуплено необходимое оборудование .

Всего на регион поступило 2 160 доз.

По словам Глеба Никитина, вакцинацию детей будут проводить на добровольной основе и с письменного согласия родителей. Перед прививкой школьников осмотрят врачи. Горожане могут узнать, как записать детей на прививку, позвонив в поликлиники по месту прикрепления.

Напомним, в столице Приволжья 47 школ полностью закрыты из-за распространения штамма «омикрон» и ОРВИ. Об этом говорится в данных Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области на 25 января.

Кроме того, стало известно, что и театры Нижнего Новгорода отменяют и переносят спектакли. Публикуем изменения в афишах.

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