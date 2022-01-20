Нижегородцы смогут записаться на прием к врачу через голосового помощника

Голосовой помощник поможет жителям Нижнего Новгорода вызвать врача на дом или записаться на прием. Об этом заявили в региональном министерстве информационных технологий и связи.
Голосовой «робот» снизит нагрузку на операторов в период пандемии COVID-19.
Сейчас голосовой помощник классифицирует звонки горожан, отвечает на типовые вопросы и обрабатывает запросы, связанные с работой системы здравоохранения. К примеру, рассказывает о работе пунктов вакцинации. Отмечается, если запрос узконаправленный, то нижегородцев переводят на специалиста контактного центра «122».
Кроме того, теперь «робот» будет записывать нижегородцев на прием к врачу.
«Если „робот“ не справляется с запросом человека, например, вопрос не является стандартным, то гражданина переводят на специалиста контактного центра „122“», — прокомментировал директор «Центра координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.
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Фото: pexels
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