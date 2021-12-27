18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Когда в Нижегородскую область поступит детская вакцина «Спутник М» от COVID-19? Рассказываем

Поделиться:

В начале 2022 года в Нижегородской области ожидается поставка детской вакцины «Спутник М». Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

 

График поставки вакцины против COVID-19 в регионы России определяется министерством здравоохранения. Так, первая поставка препарата в Нижегородскую область ожидается в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее в Нижегородской области почти половина школ и детских садов полностью или частично закрыты. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: