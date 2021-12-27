Когда в Нижегородскую область поступит детская вакцина «Спутник М» от COVID-19? Рассказываем

График поставки вакцины против COVID-19 в регионы России определяется министерством здравоохранения. Так, первая поставка препарата в Нижегородскую область ожидается в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее в Нижегородской области почти половина школ и детских садов полностью или частично закрыты. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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Фото: pexels