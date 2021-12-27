Когда в Нижегородскую область поступит детская вакцина «Спутник М» от COVID-19? Рассказываем

В начале 2022 года в Нижегородской области ожидается поставка детской вакцины «Спутник М». Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
График поставки вакцины против COVID-19 в регионы России определяется министерством здравоохранения. Так, первая поставка препарата в Нижегородскую область ожидается в первом квартале 2022 года.
Напомним, ранее в Нижегородской области почти половина школ и детских садов полностью или частично закрыты. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Кроме того, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.