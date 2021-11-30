Стали известны районы с самым высоким коллективным иммунитетом в Нижегородской области. Спойлер: он достиг 70%

В четырех районах Нижегородской области коллективный иммунитет по коронавирусу достиг 70%. Об этом рассказывает глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал районы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19.
По словам министра, коллективного иммунитета в 70% достигли районы — Дивеевский, Княгининский, Большемурашкинский и Вознесенский. Мелик-Гусейнов поблагодарил жителей за отличные результаты.
Напомним, ранее Мелик-Гусейнов рассказал о новом штамме COVID-19. Он из ЮАР и, кажется, намного опаснее существующих.
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Фото: pexels
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