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Стали известны районы с самым высоким коллективным иммунитетом в Нижегородской области. Спойлер: он достиг 70%

В четырех районах Нижегородской области коллективный иммунитет по коронавирусу достиг 70%. Об этом рассказывает глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

 

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал районы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19.

По словам министра, коллективного иммунитета в 70% достигли районы — Дивеевский, Княгининский, Большемурашкинский и Вознесенский. Мелик-Гусейнов поблагодарил жителей за отличные результаты.

Напомним, ранее Мелик-Гусейнов рассказал о новом штамме COVID-19. Он из ЮАР и, кажется, намного опаснее существующих.

 

 

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Фото: pexels

 

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