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Пункт выдачи «Мультипассов» закрылся в Нижнем Новгороде. Рассказываем, какой

Пункт выдачи «Мультипассов» в Нижнем Новгороде на улице Короленко, 32 закрывается с 19 ноября. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

 

Получить «Мультипасс» оффлайн можно в любом отделении МФЦ региона. Для этого необходимо:

  • прийти в один из пунктов с документом, удостоверяющим личность
  • лично подать заявление, приложив к нему распечатанный сертификат с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании
  • указать номер СНИЛСа и номер мобильного телефона, к которым будет привязан «Мультипасс»

Документ будет готов в течение пяти рабочих дней.

 

 

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Фото: Центр800

 

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