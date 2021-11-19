Пункт выдачи «Мультипассов» закрылся в Нижнем Новгороде. Рассказываем, какой

Пункт выдачи «Мультипассов» в Нижнем Новгороде на улице Короленко, 32 закрывается с 19 ноября. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Получить «Мультипасс» оффлайн можно в любом отделении МФЦ региона. Для этого необходимо:
- прийти в один из пунктов с документом, удостоверяющим личность
- лично подать заявление, приложив к нему распечатанный сертификат с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании
- указать номер СНИЛСа и номер мобильного телефона, к которым будет привязан «Мультипасс»
Документ будет готов в течение пяти рабочих дней.
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Фото: Центр800
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