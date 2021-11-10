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Через полтора месяца: в Нижегородской области спрогнозировали начало пятой волны COVID-19

Через полтора-два месяца в Нижегородской области ожидается пятая волна коронавируса. Такой прогноз дал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, «мир уже разворачивается на пятую волну».

 

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что празднование Нового года в столице Приволжья будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По его словам, если начнется пятая волна заболеваемости, в регионе будет совсем не новогоднее настроение.

«Не до праздников эмоционально. Сейчас ситуация очень хрупкая. Нельзя, чтобы развернулись на пятую волну. Крайне важно включить все меры защиты безопасности. Маски, дистанцирование, вакцинация», — отметил министр.

В настоящий момент страны уже разворачиваются на пятую волну, в России она ожидается только через полтора-два.

«Так сложились процессы, что мы идем с опозданием, и это дает нам фору, чтобы подготовиться», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородскую область до 14 ноября доставят новую партию вакцины «Спутник Лайт».

 

 

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Фото: pexels

 

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