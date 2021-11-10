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Здоровье

«Оказались не готовы»: предприниматели просят закрыть пункты вакцинации в нижегородских ТЦ

Предприниматели обратились к минздраву с просьбой закрыть пункты вакцинации против COVID-19 в торговых центрах Нижнего Новгорода. По словам владельцев, они не готовы организовывать отдельный доступ к пунктам для людей, кто хочет поставить прививку. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

Нижегородский минздрав получил письма от владельцев и руководителей торговых центров города. Они просят закрыть в ТЦ пункты вакцинации против COVID-19. По словам владельцев, организация потока людей, желающих получить прививку от коронавируса, вызывает большие сложности.

«Если мы сейчас закроем пункты вакцинации в ТЦ, то все пойдут в поликлиники. Это удлинит путь по получению иммунитета и осложнит работу самих поликлиник и врачей. Я все прекрасно понимаю, что кто-то устал, не хочет думать, как лучше организовать потоки, у кого-то возможно экономические причины. Но мы со своей стороны готовы развернуть пункты вакцинации еще в большем количестве торговых центров», — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

 

 

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Фото: pexels

 

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