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Новая партия вакцины «Спутник Лайт» ожидается в Нижнем Новгороде

В Нижегородскую область до 14 ноября доставят новую партию вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

 

Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Нижегородскую область ожидаются на этой неделе. По словам министра здравоохранения региона, вакцина начнет поступать уже с 8 ноября. Сколько именно доз препарата получат медучреждения региона, он не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Московском районе Нижнего Новгорода откроется новый вакцинальный пункт на улице Павла Орлова, 10. Он начнет работать с 1 ноября. Об этом сообщается на странице городской больницы № 28 в Instagram.

 

 

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Фото: https://tass.ru

 

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