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В Нижний поступит новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В середине ноября в Нижегородскую область ожидается поставка вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

 

По словам министра, сейчас в регионе отмечается высокий спрос на вакцину «Спутник Лайт», которую рекомендуют применять для ревакцинации.

Кроме того, он добавил, что для повторной вакцинации можно применять и «Спутник V». В центре имени Гамалеи называют ревакцинацию этим препаратом более эффективной.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

 

 

 

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Фото: https://tass.ru

 

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