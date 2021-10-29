В Нижний поступит новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

По словам министра, сейчас в регионе отмечается высокий спрос на вакцину «Спутник Лайт», которую рекомендуют применять для ревакцинации.

Кроме того, он добавил, что для повторной вакцинации можно применять и «Спутник V». В центре имени Гамалеи называют ревакцинацию этим препаратом более эффективной.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: https://tass.ru