В Нижний поступит новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В середине ноября в Нижегородскую область ожидается поставка вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По словам министра, сейчас в регионе отмечается высокий спрос на вакцину «Спутник Лайт», которую рекомендуют применять для ревакцинации.
Кроме того, он добавил, что для повторной вакцинации можно применять и «Спутник V». В центре имени Гамалеи называют ревакцинацию этим препаратом более эффективной.
Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: https://tass.ru
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.