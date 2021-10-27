Въезд в Нижегородскую область могут закрыть. Названо условие при котором это станет возможным

Сейчас — в период нерабочих дней — въезд в Нижегородскую область не ограничен. Не требуется QR-код, «Мультипасс» или ПЦР-тест.

В департаменте отмечают, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на въезде в регион установят посты. Водителям и пассажирам будет необходимо предъявить QR-код, а при его отсутствии сдать ПЦР-тест.

Напомним, ранее стало известно, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

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