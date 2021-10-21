Нейролингвисты из Нижнего впервые(!) сопровождали операцию с пробуждением у билингвального пациента

К операции пациента-билингва нижегородские нейролингвисты готовились с особой тщательностью. В ходе предварительного анкетирования выяснилось, что пациент одинаково свободно владеет двумя языками, но доминирующим является — татарский.

«Во время операции пациент находится в полном сознании. Во время операции мы беседуем с пациентом, проводим тестирование, пока хирург картирует границы опухоли. Если во время стимуляции конкретной зоны пациент выполняет задание некорректно, это означает, что данный участок мозга критично задействован в речевой функции. Тогда мы даем знак нейрохирургу, который маркирует этот участок стерильным ярлыком и старается избежать его резекции», — рассказывает руководитель Центра языка и мозга в нижегородском кампусе Наталья Гронская.

Центр языка и мозга в Нижнем Новгороде начал свою работу в сентябре 2020 года. Сотрудники центра тестируют пациентов с патологиями речи до, после и во время операций. Область исследования сотрудников Центра распространяется на все вопросы нейролингвистики, изучающие связь языка и мозга с помощью современных экспериментальных методик.

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